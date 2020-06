Nu er kæmpehandel officel!

Barcelona har solgt Arthur Melo til Juventus.

Midtbanespilleren skifter til en pris på 72 millioner euro svarende til 537 millioner kroner, skriver den catalanske storklub på sin hjemmeside.

Der kan senere lande yderligere ti millioner euro - 75 millioner kroner - på Barcelonas konto.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020

Barcelona råder over den 23-årige brasilianer i resten af indeværende sæson.

Fodboldstjernen Arthur kom til Barcelona i sommeren 2018. Foto: Albert Gea/Reuters

Arthur kom til Barcelona i sommeren 2018 fra den brasilianske klub Gremio. I Barcelona er det blevet til 72 kampe, heraf 47 i Primera Division og 13 i Champions League.

Det er blevet til to titler i tiden i Catalonien for Arthur.

Ifølge flere medier, heriblandt Reuters, forventes det, at midtbanespilleren Miralem Pjanic tager turen den anden vej og bliver ny spiller i Barcelona-trøjen. Det er endnu ikke officielt bekræftet.

30-årige Pjanic har spillet for Juventus i to sæsoner, siden han ankom fra AS Roma i sommeren 2018.

Midtbanespilleren har tidligere spillet for Lyon og Metz i Frankrig og er noteret for 92 landskampe for Bosnien-Hercegovina.

