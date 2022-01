Nu har de fundet løsningen

FC Barcelona forlængede mandag kontrakten med den franske forsvarer Samuel Umtiti, så den nu er gældende frem til sommeren 2026.

Og hvad der er endnu mere interessant ved aftalen er, at den kan bane vejen for, at klubben kan registrere sit spanske nyindkøb Ferrán Torres, der netop er hentet i Manchester City.

Umtiti er således gået med til at gå ned i løn, og det skaber luft i budgettet, så Barcelona kan registrere Torres.

Samuel Umtiti har forlænget sin aftale med Barcelona, så den gælder til 2026. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Den økonomisk trængte klub skal nemlig holde sig inden for den lønramme, der er udstukket af den spanske liga.

Derfor takker Barcelona den franske forsvarsspiller.

- FC Barcelona udtrykker offentligt sin taknemmelighed over for Samuel Umtiti for den indsats og hengivenhed, han har vist klubben.

Med denne kontraktforlængelse forstærker FC Barcelona sin økonomiske fair play og vil kunne registrere Ferrán Torres, skriver klubben.

Umtiti kom til Barcelona fra Lyon i 2016.