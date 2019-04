Nu henter Real Madrid superstjernen

Flirten mellem Eden Hazard og Real Madrid må efterhånden regnes som en af de længste i international fodbold, men nu tyder en del på, at romancen er ved at udvikle sig til noget mere konkret.

Ifølge Marca er forhandlingerne mellem Chelsea, Real Madrid og Hazard så fremskredne, at aftalen kan lukkes inden for ganske få dage.

Samme avis mener at vide, at 28-årige Eden Hazard bliver udstyret med en seksårig aftale med den spanske kongeklub.

Hazard har ved flere lejligheder de senere år insinueret, at hans drøm er at komme til 'Los Blancos', men Chelsea har selvsagt været noget modvillige i forhold til at lade klubbens absolut største profil smutte fra den mondæne del af London til de varmere himmelstrøg i Madrid.

Sidste sommer skulle Chelsea angiveligt have bedt om godt og vel halvanden milliard, og det var trods alt for stor en udskrivning for Real Madrid, der ikke har lavet en af de helt store handler, siden James Rodriguez blev hentet efter VM i 2014.

Zinedine Zidane skulle dog være blevet lovet endnu mere indflydelse efter genansættelsen. Eden Hazard skulle derfor være Zidanes første ønsketransfer forud for sommerens transfervindue.

Men selvom belgiske Eden Hazard regnes for at være en af verdens absolut bedste spillere, så er det nok tvivlsomt, om han også bliver en af verdens dyreste spillere.

Hans kontrakt udløber således næste sommer, så derfor er Chelsea nødt til at sælge ham denne sommer, hvis de vil have et nogenlunde beløb i klubkassen. Chelsea kan dog få mere end almindeligt svært ved at erstatte Hazard. Klubben er således idømt en straf, der betyder, at de ikke må købe spillere de næste to transfervinduer.

Eden Hazard har spillet i Chelsea siden 2012, hvor han skiftede fra franske Lille. Siden da er det blevet til 239 kampe, 83 mål og 51 oplæg i Premier League.

Eden Hazard scorede i onsdagens kamp mod Brighton & Hove Albion. Foto: Ritzau Scanpix

Henrik afslører hul i systemet: Sådan scorer du kassen på gule kort

De 11 yngste målscorere i Superliga-historien

AGF er ikke de første: Fire store spionskandaler