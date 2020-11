Nu kommer valget i FC Barcelona

24. januar skal der afholdes præsidentvalg i storklubben FC Barcelona. Det oplyser klubben mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der skal findes en præsident til at efterfølge Josep Maria Bartomeu, der trådte tilbage i slutningen af oktober.

Tidligere mandag stod det klart, at Joan Laporta vil være præsident i FC Barcelona igen.

På et pressemøde mandag bekræftede han, at han agter at stille op til præsidentvalget. Han var også præsident for klubben i perioden 2003-2010.

Han var derfor blandt andet medansvarlig for købet af Ronaldinho samt ansættelsen af Pep Guardiola som cheftræner.

Andre potentielle kandidater skal samle mindst 2257 underskrifter for at kunne stille op. Listen af kandidater vil blive gjort officiel 23. december.

Valgkampagnen kommer til at løbe fra 15. til 23. januar.

Bartomeu sad som præsident fra 2014 og indtil oktober, hvor han forlod posten efter stor polemik omkring stjernen Lionel Messi i det forgangne transfervindue.

Argentineren ville forlade klubben, men endte med at blive.

Den seneste måned har Carles Tusquets siddet som midlertidig præsident.

