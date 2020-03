Nu skærer de i hans løn

Opholdet i FC Barcelona har slet ikke udviklet sig, som Martin Braithwaite kunne have håbet på

Godt nok fik han en kongedebut kort efter det sensationelle skifte fra Leganés, men siden er La Liga ligesom resten af Spanien blevet lukket ned, så i stedet for at trylle på Camp Nou sidder danskeren isoleret sammen med sin familie i Madrid.

Herfra har han endda kunnet læse rygter om, at storklubben allerede vil skille sig af med ham igen i det kommende transfervindue.

Og som om det ikke er nok, må han nu tilsyneladende vinke farvel til en stor del af sin løn.

Torsdag kunne flere spanske medier fortælle, at der var uro i storklubben, fordi de højt betalte stjerner i klubben ikke ville acceptere det forslag om lønnedgang, som klubben foreslog.

Og stemningen er næppe blevet bedre fredag, efter at Madrid-avisen Marca kan fortælle, at klubpræsident Josep Maria Bartomeu har besluttet at skære i lønnen, selvom der ikke er opnået enighed om en aftale mellem spillere og klub.

Avisen skriver, at klubben har handlet, fordi det er umuligt at få økonomien til at hænge sammen, fordi coronavirussens hærgen betyder, at indtægterne er voldsomt reducerede.

Det ville Bartomeu løse ved at skære op til 70 procent af spillernes løn, men den gik Messi, Piqué og de øvrige Barcelona-stjerner ikke acceptere.

FIFA har anbefalet, at lønninger skæres med 50 procent, men her var FC Barcelona altså klar til at gå noget længere. En beslutning, man i en pressemeddelelse forsvarer med, at spillernes arbejdstid er kraftigt reduceret.

Marca skriver ikke, hvor stor lønreduktionen bliver.

Martin Braithwaite er ikke den eneste dansker, der må vinke farvel til en del af lønnen, hvis Marcas oplysninger står til troende.

Således optræder Kevin Møller, Lasse Andersson og Casper U. Mortensen alle for klubbens håndboldhold.

