Nu sker det - Bale skal hjem

For syv år siden gjorde Real Madrid ham til verdens dyreste, og selvom forholdet har givet to mesterskabet og fire Champions League-titler, så har det været et turbulent et af slagsen.

Og nu lurer en gammel kærlighed, som ikke er rustet, nemlig Tottenham Hotspur.

Flere medier - blandt andre The Telegraph og The Athletic - skriver, at der bliver arbejdet på en aftale for at få waliseren tilbage til London, og normalt velinformerede Duncan Castles fra Daily Record skriver, at klubberne er enige om et et-årigt lån. Nu mangler man blot at finde ud af de personlige forhold.

750 millioner kostede Gareth Bale i 2013. En verdensrekord, som dog senere er blevet brudt. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Den del ligner også en ting, der kan gå i orden.

I hvert fald har Bales agent, Jonathan Barnett, været ude med positive meldinger.

- Gareth elsker stadig Spurs. Vi taler sammen. Det er der, han vil hen, siger han til BBC tirsdag.

En ung waliser hilser på José Mourinho. Nu skal de formentlig sige goddag igen. Foto: Carl Reccine/Ritzau Scanpix

Bale fik blot 1207 minutter i La Liga og Champions League sidste sæson, og det er uholdbart, når man tænker på, at han er blandt de højst lønnede i verden.

Med låneaftalen tegner det til, at klubberne nu vil deles om offensivspillerens løn, men det er endnu uklart, hvordan den fordeling er skruet sammen.

Kontrakten med Real Madrid udløber 30. juni 2022.

Tottenham og Real Madrid har et tæt forhold, og de er også i gang med at orkestrere en transfer af forsvareren Sergio Reguilon, der ser ud til at følge med Bale.

