Nu vil de forbyde Braithwaite-finte

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite lavede et meget sjældent skifte, da han tog fra Leganes til Barcelona udenfor transfervinduet. Det skete, da den catalanske storklub fik tilladelse til at hente en nødløsning, da Ousmane Dembele var blevet lang tidsskadet.

Den slags transfers ser man ikke mange steder i verden, og det internationale fodboldforbund, FIFA, lader nu til at ville gøre den slags handler forbudt i Spanien fremover. Det skriver den spanske sportsavis Marca.

Derfor skulle de have taget kontakt til Spaniens fodboldforbund, RFEF, så særreglen kan blive droppet ved slutningen af sæsonen. Det er dog langt fra sikkert, at den løftede pegefinger fra FIFA får nogen betydning.

Tilbage i 2016 havde FIFA også bedt om, at særreglen skulle fjernes, men dengang blev det afvist af spanierne.

I Leganes var man desuden ikke specielt begejstret for, at de pludselig mistede en spiller udenfor transfervinduet. Det kunne lade sig gøre, da Barcelona betalte Braithwaites frikøbsklausul på omkring 135 millioner kroner. Derefter kunne nedrykningstruede Leganes ikke få lov til at hente en erstatning.

Braithwaite fik i den seneste weekend debut for Barcelona, da han kom ind fra bænken mod Eibar. Den næste kamp for danskeren og Barcelona er det legendariske El Clasico-opgør, hvor flere medier peger på, at danskeren får en startplads.

Kampen mellem Real Madrid og Barcelona spilles søndag klokken 21, og den sendes direkte på TV 2 Sport X.

