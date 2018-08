Ny aftale: Facebook viser Barca og Real Madrid gratis

Det ramte lige i nyrerne på en lang række danske fodboldfans af især mastodonterne FC Barcelona og Real Madrid, at dækningen af den spanske liga fremover ikke bliver på tv - men derimod streamingtjenesten Strive.

Andre steder i verden er det til gengæld gratis at følge de spanske hold i samtlige 38 runder af sæsonen.

Det skriver sportsavisen Marca.

De næste fire sæsoner skal man blot have en Facebook-profil i udvalgte asiatiske lande, så er underholdningen sikret.

Det drejer sig om Indien, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldiverne, Sri Lanka og Pakistan.

Ifølge Marca koster det Mark Zuckerberg og co. 90 millioner euro - svarende til godt og vel 670 millioner kroner - at indgå aftalen med ligaen, der har sæsonpremiere i førstkommende weekend.

Det er i øvrigt første gang, Facebook opkøber sportsrettigheder udenfor USA. Og det er bestemt ikke tilfældigt, at det netop er området, der kaldes Sydasien, med Indien i centrum, der opprioriteres.

- Sydasien og helt konkret Indien er et marked, som både Facebook og La Liga skal prioritere fremover. Det var der for nemt at nå til enighed, fortæller Peter Hutton, der så sent som tidligere på året er hentet til Facebook fra Eurosport for at forhandle aftaler som ovenstående i hus.

Mere end 250 mio. aktive brugere

Fodbold har traditionelt haft det svært i Indien, hvor cricket er nationalsporten. Men også her er sporten i kraftig vækst, og det ønsker spansk fodbold at udnytte. Facebook har mere end 250 millioner aktive brugere.

- Vi vil gerne give brugerne en unik oplevelse af at se en af de bedste sportskonkurrencer i verden, er Peter Hutton citeret for at sige.

Glæden er selvsagt også stor i spansk fodbold over muligheden for at nå ud til så mange fodboldfans i Asien.

- Et af vores mål de seneste to år har været at tilbyde indhold til et så stort publikum som muligt, så at gå sammen med Facebook, der har 270 millioner brugere i Indien, er afgørende for os, siger Alfredo Bermejo, der er chef for La Ligas digitale strategi, til nyhedsbureauet Reuters.

Facebook begyndte sidste år at streame Major League Baseball hver uge, og tidligere på sommeren aftalte det sociale medie at vise en La Liga og en Serie A-kamp om ugen.

Amazon har lavet en aftale med Premier League om at vise 20 kampe per sæson fra 2019 - i England.

