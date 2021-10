Ny Barca-nedtur

Mestrene fra Atlético Madrid var som ventet for stor en mundfuld for kriseramte FC Barcelona

Det gik ikke, som FC Barcelona havde håbet lørdag aften.

Naturligvis ikke.

På Wanda Metropolitano, mestrene Atlético Madrids hjemmebane, tabte den skrantende storhed 2-0 til Diego Simeones nådesløse tropper.

Thomas Lemar og Luis Suárez scorede en gang hver i 1. halvleg, og så kunne gæsterne ellers have bolden nok så meget kampen igennem. De var tandløse i offensiven, og det er altså kræs for et hold som Atlético at dække af mod en tam modstander, der synes skræmt af den forreste tredjedel af banen.

Det blev aldrig rigtig til noget for gæsterne, der ellers mere end nogensinde havde ryggen mod muren. Hvis de altså virkelig ønskede at kæmpe for deres træner.

Ronald Koeman var på grund af sin karantæne placeret i en bås oppe på tribunen, men det er hans navn, de alle sammen råber hjemme i Barcelona.

For man fyrer ikke en hel spillertrup.

Luis Suárez har scoret mod sine gamle holdkammerater. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Koeman på plads i båsen. Foto: Sergio Pérez/Reuters/Ritzau Scanpix

Man fyrer træneren. Og så kan Ronald Koeman ellers beklage sig nok så meget over skaderne, der bestemt har hæmmet FC Barcelona indtil nu i sæsonen.

Men om man så havde haft samtlige voksne spillere i klubben ude med brækkede ankler, er 12 point efter syv kampe og en placering som nummer ni efter blandt andre Osasuna, Rayo Vallecano og Athletic Club kradsbørstig læsning.

Tilsat to gange 0-3 til Bayern München og Benfica i Champions League betyder, at det er slut med halmstrå, Koeman kan klamre sig til.

Den tidligere stjernespiller i klubben må være dead man walking. Også selvom Barcelona-præsident Joan Laporta fredede ham op til kampen.

Koeman har sine tilhængere og fortalere. Folk der mener, han er en fremragende træner, og at ingen trænere i hele verden ville have gjort det bedre under de vilkår.

Det er muligt. Men nu er det Ronald Koeman, der har siddet i det varme sæde i denne historiske krise, der ikke er set magen til i årtier på Camp Nou.

Nu kommer der en pause, fordi VM-kvalifikationen trænger sig på. Det plejer at være oplagte tidspunkter for klubber at skille sig af med trænere på, og spørgsmålet er, om Koeman er i Barcelona, når man tager imod Valencia 17. oktober.