Ny Barcelona-nedtur

FC Barcelona har tabt de seneste tre kampe hjemme på Camp Nou.

Det står klart, efter at catalonierne indkasserede et overraskende nederlag på 0-1 hjemme til Rayo Vallecano i La Liga søndag aften.

I mandags tabte Barcelona 0-1 hjemme til Cadiz i La Liga. Inden da havde Barcelona også tabt 2-3 hjemme til Eintracht Frankfurt og sagt farvel til Europa League.

Så det har ikke været de bedste dage og uger for Barcelona og træner Xavi Hernandez, selv om holdet i torsdags fik klemt en 1-0-sejr ind ude over Real Sociedad i ligaen.

I søndagens kamp scorede kantspilleren Alvaro Garcia til 1-0 for Rayo Vallecano efter blot syv minutter.

Alvaro Garcia tog et godt træk forbi Barcelona-backen Sergiño Dest og hamrede bolden ind ved den nærmeste stolpe.

Barcelona pressede på for en udligning i resten af kampen, og det var tæt på flere gange.

Barcelonas kantspiller Ousmane Dembélé drev ofte gæk med modstanderne og skabte chancer. Men kendetegnende for franskmandens sæson førte det ikke til scoringer.

Barcelonas angriber Ousmane Dembélé brændte igen flere store chancer, da holdet tabte hjemme til Rayo Vallecano. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

I det 13. tillægsminut hamrede Dembele endnu en gang på kassen, men den blev reddet på målstregen af Rayo Vallecanos stopper Alejandro Catena.

Efter slutfløjtet var der spredte buh-råb ned mod Barcelonas spillere, der så ud til at have svært ved at acceptere nederlaget.

Danske Martin Braithwaite sad igen på bænken i hele kampen for Barcelona.

Trods nederlaget er Barcelona fortsat placeret på andenpladsen med 63 point efter 33 kampe. Der resterer fem spillerunder.

Real Madrid topper tabellen med 78 point og kan med blot et enkelt point i de resterende fem kampe snuppe det spanske mesterskab.