Ny brøler giver Barcelona million-mareridt

Den nye FC Barcelona-trøje skulle have ramt butikkerne i næste uge, men produktionsfejl tvinger Nike til at trække trøjerne tilbage

Det er blevet den tid på året, hvor man kan erhverve sig sin klubs fodboldtrøje for den kommende sæson.

Rigtigt skulle det have været tilfældet med FC Barcelona i næste uge i forbindelse med rival-opgøret mod Espanyol, men Nike har trukket trøjerne tilbage, melder den troværdige, spanske avis Sport.

Ifølge Sport har trøjerne simpelthen ikke godt af sved.

'Farven falmer af sved, eller når man vasker dem,' skriver avisen blandt andet.

Det kan man da kalde lidt af en brøler...

Nike mener ikke selv at have oplevet noget lignende før, men de har foretrukket at trække trøjerne, som var nået ud til flere forhandlere, tilbage, inden kunderne modtog de sløje produkter.

Situationen er symptomatisk for FC Barcelona for tiden, hvor den ene dårlige nyhed efter den anden ser dagens lys. Senest har Lionel Messi luftet, at næste sæson kan blive hans sidste for 'Blaugrana'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Chok i Barcelona: Messi klar til at skride

Sådan ser FC Barcelonas trøjer ud for næste sæson. Foto: Nike

Det økonomiske aspekt

Selvom der er humoristiske undertoner ved tilbagetrækningen, vil de nok ikke ligefrem le i Barcelona.

Indtægter via trøjesalg er i den grad ikke noget at kimse af, når man er en storklub som den spanske.

I 2015/2016-sæsonen toppede klubben antal solgte trøjer i verden, da omtrent 3,5 millioner fodboldtrøjer blev solgt af klubben.

Og ved man, hvad man skal smide efter en sådan trøje, er det til at forestille sig, at det ikke er små beløb, de potentielt kan miste. Særligt ikke i en sæson, der muligvis kan være Messis sidste, og hvor mange vil nå at sikre sig en trøje med troldmandens navn på ryggen.

Mange forventer desuden, at der skal handles godt og grundigt i Barcelona, der efterhånden har en usammenhængende og aldrende trup at gøre med.

Se også: Nu er kæmpehandel officel!

I Barcelona kunne man derfor sikkert godt have tænkt sig, at de nye trøjer stod knivskarpe, når det store sommersalg står for døren. Men de må nok engang lægge planerne om.

Herunder kan du læse mere om de interne problemer i den spanske storklub:

Se også: Ny nedtur

Se også: Stjernen var rasende: Ballade i Barca-omklædningsrummet

Se også: Messi-episoden alle snakker om