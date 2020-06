Tre straffespark, hvoraf det ene skulle sparkes om, en målmilepæl og panenka fra Lionel Messi samt Diego Costa i en meget uheldig rolle.

Tirsdagens møde mellem FC Barcelona og Atlético Madrid gik aldrig ned på underholdning, og ganske passende og retfærdigt sluttede det lige med 2-2.

Problemet for Barcelona er nu, at det er den tredje uafgjorte kamp i de seneste fire runder, og den forsvarende mester mister terræn i forhold til førerholdet, Real Madrid.

Ganske vist er Reals forspring aktuelt blot på et point, men det kan blive til fire point, hvis Zinedine Zidanes tropper som ventet vinder torsdagens hjemmekamp mod Getafe. Derefter resterer bare fem runder.

Atlético ligger nummer tre, men har for længst udspillet sin rolle i titelkampen.

Opgøret fik aldrig dansk islæt, da Martin Braithwaite sad på Barcelonas bænk i hele kamp, men til gengæld var der altså mange andre højdepunkter.

Kampen begyndte i et hæsblæsende tempo med begivenheder i begge ender, og selv det normalt defensivt orienterede Atlético kørte på offensivt med selvtillid efter fire sejre i træk.

Atlético var efter fem minutter tæt på med et frispark fra siden, som et par spillere var lige ved at nå frem, og efter 11 minutter brugte Barcelona også en dødbold til at komme på tavlen.

Et hjørnespark kom til forreste stolpe, hvor Atlético-angriberen Diego Costa var så uheldig at dirigere bolden i mål med låret.

Bare et par minutter senere kom Costa igen i centrum. Således blev han sat til at sparke et straffespark, som Yannick Carrasco havde fremtvunget i et gennembrud.

Igen blev Costa skurk, da keeper Marc-André ter Stegen parerede. Men dommeren vurderede, at han havde forladt målstregen og dikterede derfor omspark. Atlético skiftede skytte, og Saúl Ñíguez udlignede.

Lionel Messi havde siden et par farlige forsøg, og begge hold havde chancer til at score yderligere, men det stod stadig 1-1 ved pausen.

En håndfuld minutter efter pausen scorede Messi så sit mål nummer 700 i karrieren, da han udnyttede et straffespark ved at sparke dybt i bolden med en "panenka". Han har nu scoret 630 mål for Barcelona og 70 for Argentina.

Men Atlético kom igen tilbage. Kort efter var Costa tæt på med et hovedstød, der sneg sig lige forbi stolpen, men igen skulle der et straffespark til, før Madrid-holdet udlignede.

Igen sørgede den belgiske angriber Carrasco for at fremtvinge det, og igen var Saúl Ñíguez mand for at omsætte til scoring med et fladt spark ude ved den ene stolpe med knap en halv time tilbage.

Tempoet og måljagten fortsatte i begge ender, men det sluttede med 2-2.

