Ny Real-skuffelse: - Vi fortjente mere

Real Madrid måtte endnu engang gå fra banen uden alle tre point, da de måtte nøjes med 0-0 på udebane mod Getafe.

Der har været forbedringer at spore, siden Zinedina Zidane overtog tøjlerne fra den fyrede Santiago Solari, men den tidligere succestræner har altså ikke kunne sætte en endegyldig stopper for de skuffelser og overraskende pointtab, der er blevet kendetegnene for Real Madrids sæson, hvilket i øjeblikket placerer dem på en usædvanlig tredjeplads i tabellen.

Men denne gang var det ufortjent, at kongeklubben ikke fik de tre point. Også selvom Getafe spillede en flot kamp, der afspejlede deres kamp for en plads blandt de fire bedste. Det fortalte Zinedine Zidane efter kampen ifølge klubbens egen hjemmeside.

Real Madrid dummede sig mod lillebror. Foto: SERGIO PEREZ/Ritzau Scanpix

- Vi spillede godt og fortjente meget mere. Vi havde chancer til at score, særligt i første halvleg. Jeg er glad for den måde, vi spillede, og intentioner og koncentration, men jeg er ikke glad for resultatet, udtalte franskmanden og fortsatte:

- Hvis Getafe er på fjerdepladsen, er der en årsag til det. De gør det godt. De har 55 point med kun fire kampe tilbage. Man må ønske tillykke og håbe, de slutter så højt som muligt i tabellen.

Med pointtabet begyder det at se svært ud for Real Madrid at nå Atletico Madrid på andenpladsen i La Liga. De har seks point op til lokalrivalen med kun tre kampe endnu. Til gengæld er tredjepladsen sikret, da der er ti point ned til netop gårsdagens modstander fra Getafe på fjerdepladsen.

Se også: Slår alarm: - Det bliver fodboldens NHL

Hjemme hos Braithwaite: Ronaldos hus var også ledigt

Da Real Madrid-legenden døde, sørgede de også i Barcelona

Tøffe og Graver afslører: Sådan var den vilde tur til Madrid