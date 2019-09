Ny stjerne født: - Det er ikke normalt!

Rekorderne vil ingen ende tage for det 16-årige stortalent Anssumane Fati, og forleden skrev Barcelonas nye stjerneskud historie på ny, da han blev den yngste spiller nogensinde til at komme på tavlen på Camp Nou.

Efterfølgende er Ansu Fati blevet udråbt som den næste stjerne i en række medier, hvor han samtidig sammenlignes med den argentinske verdensstjerne Lionel Messi.

'En ny stjerne er født. Et barn er blevet et af Barcelonas største håb.'

'Vidunderdrengen fra en anden verden'

Sådan skrev blandt de spanske aviser blandt andet efter det unge stortalents pragtkamp mod Valencia, hvor han udover at finde vej til netmaskerne også fik lavet en flot assist. Alt sammen skulle han blot bruge syv minutter af opgøret på at præsterere.

Det unge talent begejstrer da også Barcelonas træner, Ernesto Valverde. Han mener dog, at Ansu Fatis præstationer er ganske usædvanlige i forhold til, hvad man normalt ser spillere levere i så ung en alder.

- Det er ikke normalt. Det er jo næsten for meget! Det er ikke normalt, at hans første berøring er mål, og det er ikke normalt, at hans anden berøring er en assist. Det vil blive større endnu, siger Barcelona-træneren ifølge The Guardian.

Det engelske medie skriver desuden, at Ansu Fati mødte op til førsteholdets træninger uden hverken at spise eller sove, da han blev indkaldt til truppen.

Han har derfor meget at lære endnu, mener Barcelona-træneren, der har kaldt trækket uden mad og søvn for modigt.

Ansu Fati blev med sit mål mod Valencia den yngste spiller til at score på Camp Nou i historien. Foto: Per Berrena/Ritzau Scanpix

Det er blot få uger siden, at Ansu Fati for første gang skrev historie. Her blev han den yngste debutant for Barcelona i 78, da han blev skiftet ind i en kamp mod Real Betis.

Og ugen efter skrev han sig yderligere ind i historiebøgerne, da han scorede mod Osasuna og blev den yngste spiller nogensinde til at score for Barcelona med sine 16 år og 304 dage.

Med sin debut på Camp Nou for Barcelona tilføjede vidunderbarnet fra Guinea så endnu flere rekorder, da han blev den yngste nogensinde i Barcelonas startopstilling på det berømte stadion.

Ansu Fati kom til Barcelona tilbage i 2012, hvor han blev en del af klubbens kendte akademi, La Masia.

