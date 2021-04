Ny storklub? Planen klar for Braithwaite-skifte

Spanske medier er enige om, at Memphis Depay sender Martin Braithwaite ud af Barcelona, men klubbens nyansatte fodbolddirektør kan åbne for et skifte til Valencia

Se finalebraget i Copa del Rey. Kampene vises her (PLUS+)

Dårligt nyt: Kan snart være forbi

Martin Braithwaite har netop haft stor succes på det danske landshold, men hjemme i Barcelona ligner det mere og mere et exit.

Fredag meldte Barcelona-avisen Sport, at Barcelona nu har taget den endelige beslutning i forhold til at hente Memphis Depay på en fri transfer i Lyon, og at det skulle betyde et exit for danskeren, da hollænderen kan dække de samme pladser.

Og nu melder den spanske sportskanal Gol Digital, at der allerede er en klub planlagt til Braithwaite.

- Når Barcelona vil have Depay tvinger det dem til at sælge Braithwaite, der efter planen skal til Valencia.

- Martin Braithwaite kan komme til Valencia på grund af kontakterne, lyder det om danskeren, der har scoret otte gange i sine 47 kampe for Barcelona.

Sådan ser overskriften ud hos Gol Digital

Barcelonas nye præsident Joan Laporta har i sidste uge ansat 58-årige Mateu Alemany som ny fodbolddirektør, og han var fra 2017 til 2019 i samme job i netop Valencia, og det skulle være den sammenhæng, der åbner vejen for, at Braithwaite kan blive holdkammerat med Daniel Wass i appelsinbyen.

Ifølge mediet har Barcelona opgivet at få de 135 millioner kroner, man betalte for Braithwaite i Leganes igen ved et salg, selvom spilleren har kontrakt tre år endnu.

I stedet menes Barcelona at forlange mellem 70 og 85 millioner kroner for Braithwaite, og i Valencia vil de se Braithwaite som en profil til en god pris, og samtidig kan danskeren være med til at bygge holdånden op i klubben.

Martin Braithwaite til Valencia, lyder det ifølge spanske sportskanal. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Generelt virker alle spanske medier til at være enige i Braihtwaites exit.

- Braithwaite har ikke gjort det dårligt, men hans afgang for at gøre plads til større navne synes uundgåelig, lyder det i 90min.

Og også Fichajes melder om, at den nye præsident Joan Laportas oprydning koster danskeren.

- En af de spillere, der har størst risiko for at måtte forlade klubben, er Martin Braithwaite.

- Danskeren har klaret sig godt i denne sæson, men han er ikke den rigtige spiller til at bære presset i front.

- Koeman har altid jagtet Memphis Depay, og det ser ud til, at Laporta har accepteret det, så længe Braithwaite forlader klubben, lyder det i transfermediet.

Skulle Martin Braithwaite ende i Valencia, så bliver han den fjerde dansker i klubben. Frank Arnesen spillede der i 1980'erne, mens Danilo Arrieta kom til klubben som teenager, men aldrig fik debut for førsteholdet, og siden 2018 har Daniel Wass spillet i klubben, der i øjeblikket er en skuffende nummer 12 i La Liga.

Skidt nyt for Braithwaite: Agüero klar til skifte

Vil have Haaland - klar til at slippe Braithwaite

Se finalebraget i Copa del Rey. Kampene vises her (PLUS+)