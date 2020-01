Ny træner i Barcelona: Overrasket over spillerne

Barcelona tog tidligere på ugen afsked med Ernesto Valverde og erstattede ham med Quique Setien, som i sommer forlod Real Betis.

Søndag aften står den 61-årige spanier for første gang i spidsen for den catalanske storklub, når holdet møder Granada i Primera Division i jagten på tre point. Men for Setien er en sejr ikke nok.

- Hvis vi spiller dårligt, går jeg ikke glad hjem, og jeg vil aldrig fortælle mine spillere, at resultatet var det værd, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP på et pressemøde.

- Vi ved alle sammen, at hvis man spiller godt, er der større chance for at vinde. Sådan vil jeg forklare det. Jeg vil forsøge at få mit hold til at spille godt, for så er det mere sandsynligt, at vi vinder.

Fotos: LLUIS GENE/Albert Gea/Ritzau Scanpix

Barcelona er tre point fra førstepladsen og er videre til ottendedelsfinalerne i Champions League, men klubben og Valverde valgte alligevel at gå hver til sit.

I ligaen jagter Barcelona ærkerivalen Real Madrid, og Setien har en god fornemmelse før sin første kamp i spidsen for det forsvarende mesterhold.

- Ugen er gået rigtig godt. Det har været meget bedre, end jeg forventede, for når du kommer til et nyt hold, er det altid usikkert, hvordan spillerne reagerer.

- Men jeg er overrasket over deres vilje til at arbejde og acceptere de ændringer, som en ny træner foreslår, når han ankommer til klubben, siger han.

Quique Setien, der har ry for at bringe en pasningsorienteret og offensiv tilgang til sine klubber, deltog selv i spillet i træningen i den forgangne uge.

- Jeg har fodbolden i mig. Jeg ved, hvor gammel jeg er, men jeg har brug for energien.

I den kommende tid må han imidlertid undvære et af holdets offensive esser, idet Luis Suarez er meldt ude med en knæskade i fire måneder.

Samtidig døjer Ousmane Dembélé med en skade i baglåret.

Kampen mellem Barcelona og Granada fløjtes i gang på Camp Nou klokken 21.

