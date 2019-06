Nye oplysninger om dødsulykke: Stjernen kørte 237 km/t.

Bilinspektører mistænker et eksploderet dæk og alt for høj fart som årsagen til José Antonio Reyes' død

Mens fodboldfans over hele verden har deltaget i sorgen over José Antonio Reyes' død, så har bilinspektørerne i Spanien arbejdet hårdt med at finde årsagen til den soloulykke, der også kostede den tidligere spanske landsholdsspillers 23-årige fætter livet.

Rapporten viser ifølge Mundo Deportivo, at Reyes' Mercedes Brabus S550 kørte med en anslået hastighed på 237 km/t., da et dæk sandsynligvis eksploderede.

Bilvraget bugseres væk efter den tragiske ulykke lørdag. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Ifølge rapporten, der er skrevet ud fra de første observationer på ulykkesstedet, er det sandsynligt, at 35-årige José Antonio Reyes mistede herredømmet over bilen. Den ramte nogle betonblokke, snurrede rundt og brød i brand. Den høje fart betød, at bilen først standsede omkring 200 meter væk fra motorvejen.

Et portræt af Reyes ved Sevillas stadion søndag. Foto: CRISTINA QUICLER/Ritzau Scanpix

Det spanske medie fortæller, at Extremadura-spilleren ikke har kørt i den bil i flere måneder. Han har blandt andet en Ferrari stående i garagen. Bilinspektørerne har derfor en mistanke om, at dækkene ikke har haft det rette dæktryk, og derfor er et af dem eksploderet under den høje fart.

José Antonio Reyes var på vej hjem fra træningen i Extremadura i Almendralejo. Han boede selv i Utrera. Han havde to passagerer med i sin bil. Den ene formåede stærkt forbrændt at komme ud af den brændende bil.

Enkens svære farvel

Reyes var en meget respekteret og elsket spiller. Andalusieren var et ikon i Sevilla, hvor han allerede som 16-årig debuterede for Sevilla FC.

Han efterlader sig tre børn. Mandag lige inden begravelsen lagde hans enke Noelia Lopez for første gang siden ulykken en besked op på Instagram.

Her skriver hun:

'I dag er jeg tvunget til at sige farvel til dig, men jeg har ikke styrken til at sige det. Jeg siger: 'Vi ses snart', for vi skal være sammen for altid. Elskede, vent på mig, vi bliver en familie igen - hvorend du er.'

José Antonio Reyes nåede forbi klubber som Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid og Benfica og spillede desuden 21 gange for Spanien.

