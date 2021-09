Nyt Barça-blod: Braithwaite har ikke overbevist

Martin Braithwaite skal se sig over skulderen - ja, måske er han allerede overhalet.

Den danske angriber startede ellers sæsonen på banen for Barcelona og kvitterede med mål, men så løb han ind i en skade, der også har holdt ham ude af vigtige landskampe, som Danmark dog gjorde rent bord ved.

Men spørgsmålet er så, om der er plads til Braithwaite, når bentøjet ikke driller længere.

Nej, mener den tidligere Barcelona-angriber og nuværende analytiker hos El Mundo Deportivo, Julio Salinas. I den Barcelona-baserede avis giver han sine tanker om klubbens erhvervelse af Luuk de Jong, der er lejet i Sevilla.

- De Jong er en bedre mulighed end Braithwaite, som, jeg tror, ikke har overbevist Koeman, og i de første ligakampe spillede danskeren mere på fløjen for at udnytte sin defensive ihærdighed, lyder det fra Salinas med 81 Barcelona-scoringer på cv'et.

Braithwaite har klaget over knæsmerter. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

De Jongs relation til Memphis Depay bliver også fremhævet ligesom hans evner som spilstation og header.

- Han er den manglende brik, mener Salinas, der synes, at De Jong giver dem mulighed for at spille lidt anderledes.

Braithwaite nåede tre kampe med to mål og en assist til følge i La Liga-regi, så skaden kom på et meget ubelejligt tidspunkt.

Den 30-årige dansker har kontrakt indtil sommeren 2024 og har gentagne gange ytret, at han ikke ser den hårde konkurrence i storklubben som et problem, snarere en motivation.