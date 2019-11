Nyt hold på førstepladsen

Real Madrid er begyndt at ligne et mandskab, som for første gang for alvor har fundet rytmen efter Cristiano Ronaldo, selvom man senest formøblede en 2-0-føring mod PSG i Champions League.

Lørdag eftermiddag kunne Zinedine Zidanes tropper sågar overtage førstepladsen i La Liga mod Alavés.





Det blev til en smal sejr. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Første store chance fandt sted efter godt ti minutter. Isco slog et indlæg ind til Gareth Bale, der ikke fik headet ordentligt til kuglen. I stedet ramte den en Alaves-forsvarer og røg på stolpen, hvorfor hjemmeholdet slap med skrækken.

Isco fik selv chancen otte minutter senere, men han fik overplaceret sin afslutning.

Alavés ville også lege med, og Lucas Perez fik en stor mulighed efter 33 minutter. Denne gang diskede Alphonse Areola dog op med en flot benparade, og så stod det 0-0 ved pausen.

I anden halvleg skulle Real Madrid ikke vente mange minutter, før man fik åbnet scoringen.

Toni Kroos sparkede efter 52 minutters spilletid et frispark ind i Alaves-feltet, hvor Sergio Ramos til vejrs, og han snittede kuglen ind bag Fernando Pacheco.





Ramos kom på måltavlen. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Et afrettet Bale-indlæg gav senere i halvlegen Karim Benzema mulighed for at udbygge føringen, men den franske angriber sparkede kuglen langt forbi Alavés-buret, og så gik det i stedet galt for udeholdet.

Efter 63 minutter blev Alavés nemlig tildelt et straffespark.

Sergio Ramos ramte Joselu i hovedet med sin albue, så fik Lucas Perez lov til at tage sig af sparket fra ellevemeterpletten. Det gjorde angriberen ganske sikkert, og så var det hele lige igen.

Til stor glæde for Zidane var hans tropper dog ikke færdige.





Der var vigtige point på spil. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

I det 70. minut headede Isco bolden ind på Pacheco, hvorefter den ramte stolpen, men herefter røg kuglen ned for fødderne af Dani Carvajal, som uden problemer kunne prikke Real i front igen.

Scoringen endte med at blive kampens sidste, hvorfor Real Madrid kunne tage tre vigtige point til topstriden i La Liga, som man nu fører med tre point ned til FC Barcelona inden deres møde med Atlético Madrid søndag.



