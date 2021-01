Nyt Real Madrid-mareridt

Real Madrid løb lørdag ind i en gedigen skuffelse, da holdet havde besøg af Levante i den bedste spanske fodboldrække, La Liga.

Hovedstadsklubben tabte hjemme således med 1-2 efter at have spillet størstedelen af kampen i undertal på grund af et rødt kort til Eder Militao.

Dermed taber Real terræn i toppen af La Liga, hvor lokalrivalerne fra Atlético Madrid er i udbrud. Real har på andenpladsen 40 point efter 20 kampe, mens naboerne har 47 point efter kun 18 kampe.

Levante ligger nummer ni med 26 point.

Real Madrid fik en særdeles skidt start på kampen, da Eder Militao efter knap ti minutters spil blev udvist for nedlægge en Levante-spiller.

Et VAR-gennemsyn overbeviste kampens dommer om, at den brasilianske stopper var den bageste af de tilbageværende forsvarsspillere, og derfor valgte han at veksle et gult kort til et direkte rødt kort.

Eder Militao (i midten) blev udvist efter mindre end ti minutters spil, da Real Madrid tabte 1-2 til Levante. Foto: Pierre-Philippe Marcou/Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet var dog ikke mere rystet, end at det få minutter senere bragte sig foran 1-0. En skarp stikning fra Toni Kroos fandt Marco Asensio, der holdt god fart på friløberen og sikkert sendte bolden i mål.

Føringen holdt indtil cirka en halv time inde i kampen.

Her dukkede Jose Luis Morales op bagest i Real Madrids felt og halvflugtede på elegant vis et godt indlæg ind bag Thibaut Courtois.

Scoringen kom efter en periode, hvor gæsterne havde fået udnyttet deres overtal til at sætte sig på størstedelen af spillet.

I anden halvleg fik de også en gylden chance for at bringe sig foran på straffespark. Roger Martí skød til højre for sig selv, men det havde Courtois forudset, og den belgiske keeper holdt det derfor på 1-1.

Knap 20 minutter senere tog den spanske angriber dog revanche. Roger Martí modtog en hård bold inde i Reals felt og knaldede den resolut i kassen til en 2-1-føring til de undertippede gæster.

Dermed endte det med en overraskende Levante-sejr og sæsonens tredje nederlag på hjemmebane til Real Madrid.

