Ørnen Braithwaite i tåkrummende video

Åh gud.

Martin Braithwaite har overgået sig selv.

Den danske landsholdsspiller, der på transfervinduets sidste dag skiftede til RCD Espanyol, har gennem hele transfervinduet tiltrukket stor opmærksomhed fra medierne i Spanien og Danmark.

Martin Braithwaite har før tiltrukket opmærksomhed for sin hovedbeklædning, da han under en landsholdstræning løb rundt med en såkaldt durag. Foto: Lars Poulsen

Esbjergenseren er dog ikke færdig med at vække opsigt, hvilket i den grad bliver understreget i Espanyols præsentationsvideo af danskeren, hvor Braithwaite er blevet forklædt som en ørn.

Se det klippet i videoen herunder:

Martin Braithwaite har gennem hele foråret og sommeren kæmpet en hård kamp med Barcelona, der ville have ham ud af klubben, men Braithwaite var standhaftig og nægtede at forlade FC Barcelona uden at få den løn, hans kontrakt forpligtigede ham til at få.

Det lykkedes dog til sidst parterne at gå på kompromis, og efter danskeren var kontraktfri tøvede bysbørnene fra Espanyol ikke længe med at tilbyde danskren en 3-årig kontrakt.

Dolberg på spansk

Ligesom Martin Braithwaite fandt Kasper Dolberg også en spansk arbejdsgiver til sidst i transfervinduet, da han skrev under på en 1-årig lejeaftale med Sevilla.

Kasper Dolberg røg ud i kulden i sin sidste tid i Nice og håber nu at få kickstartet målformen i Sevilla. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Ligesom Braithwaite måtte Dolberg også medvirke i en præsentationsvideo, hvor han fyrede et par spanske gloser af.

Se videoen i klippet herunder:

Dolberg er dermed blevet holdkammerat med landsholdskollegaen Thomas Delaney, og de to danske profiler kan se frem til to møder i Champions League-gruppespillet mod FC København.

