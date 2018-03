Officielt: Barcelona sikrer sig købsoption på brasiliansk midtbanespiller

Gennem længere tid er Barcelona blevet sat i forbindelse Arthur, og nu har spanierne sikret sig en forkøbsret på midtbanespilleren.

Barcelona bekræfter på sin hjemmeside, at de er blevet enige med Gremio om en aftale, der sikrer det spanske storhold en købsoption på Arthur.

Købsoptionen kan udnyttes fra juli måned, og Barcelona har førsteret til at købe den brasilianske midtbanespiller, og de kan hente Arthur for 223 millioner kroner. Prisen kan på et senere tidspunkt stige med yderligere 67 millioner kroner.

Barcelona kan købe Gremios Arthur. Foto: AP/Jorge Saenz

21-årige Arthur er lige i periferien af det brasilianske landshold, og han er en af boblerne til at blive udtaget til sommerens VM-slutrunde.

