Officielt: Braithwaite bliver i Barcelona

Martin Braithwaite-sagaen har endelig nået sin afslutning.

Den 31-årige angriber blev tidligere i dag løst fra sin kontrakt med FC Barcelona, men det ender alligevel med, at Braithwaite bliver i den catalnoske storby.

Det ligner en subtil langefinger til spillerens tidligere klub FC Barcelona, da den danske landsholdsangriber skifter til byrivalerne fra RCD Espanyols, det oplyser den catalanske klub på sin hjemmeside og på twitter.

Braithwaite har skrevet under på en 3-årig kontrakt med Espanyol.

Angriberen bestod lægetjekket i morges og slutter sig til førsteholdet fredag.

Den catalanske klub ligger på nuværende tidspunkt lige over stregen på en 16. plads i den bedste spanske række.

Braithwaite: En ære at repræsentere Barca

31-årige Braithwaite nåede at spille 41 kampe for FC Barcelona, hvor han kan se tilbage på opholdet med blandede følelser.

- Det har været en ære at repræsentere denne klub. Jeg har altid givet mit bedste for fansene og klubben, og jeg vil altid være taknemmelig for den opbakning, jeg er blevet vist, skriver Braithwaite på Twitter.

Braithwaite nåede at vinde den spanske pokalturnering i sin korte tid i storklubben. Men i sidste ende var det vigtigere at have Lewandowski end Martin fra Esbjerg, så klubben begyndte en uofficiel medie-kampagne, der fik spilleren til at fremstå pengegrisk og grådig.

Skiftede på en teknikalitet

En særregel i La Liga tillod Barcelona at hente Braithwaite, selv om transfervinduet var lukket flere uger forinden.

Reglen gav dispensation til at hente en erstatning, hvis en spiller blev skadet i mere end fem måneder.

Barcelona fik dispensationen, efter skadesplagede Ousmane Dembélé blev meldt ude i et halvt år.

På den måde hentede storklubben Braithwaite fra bundklubben Leganes, da de indløste danskerens frikøbsklausul, til Leganés' store utilfredshed.

