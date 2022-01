Officielt: Her er Barças nye stjerne

Den spanske landsholdsspiller Adama Traoré vender tilbage til FC Barcelona, som han fik en stor del af sin fodboldopdragelse hos.

Den 26-årige kantspiller skifter fra Premier League-klubben Wolverhampton til FC Barcelona på en lejeaftale, der gælder for resten af sæsonen.

Aftalen indeholder desuden en option, som Barcelona til sommer kan benytte til at gøre skiftet permanent. Det oplyser begge klubber på deres hjemmesider lørdag aften.

Wolverhampton afslører i samme ombæring, at klubben forgæves har forsøgt at forlænge Traorés kontrakt, der løber til sommeren 2023. Spanieren 'har et ønske om at spille andetsteds'.

- Alle ved, at Barcelona er en by og en klub, der ligger Adamas hjerte meget nært, så det er et drømmeskifte for ham.

- Vi er også blevet enige om en meget god option, hvis Barcelona ønsker at gøre skiftet permanent, siger Wolverhamptons tekniske direktør, Scott Sellars, til klubbens hjemmeside.

Traoré fik i 2013 sin seniordebut for Barcelona og opnåede i alt fire førsteholdskampe, inden han blev sendt videre i karrieren.

Den fysisk stærke offensivspiller rykkede til Aston Villa, hvor han havde svært ved at opnå fast spilletid.

I stedet gik turen videre til Middlesbrough, hvor han blandt andre var holdkammerat med den nuværende danske Barcelona-spiller Martin Braithwaite.

I sommeren 2018 blev han hentet af Wolverhampton, som han siden har scoret 11 mål i 154 kampe for.

Han er som Wolves-spiller også blevet spansk landsholdsspiller. Det er indtil videre blevet til otte kampe for nationalmandskabet.

Barcelona har indtil videre haft en skuffende sæson. I La Liga ligger holdet blot nummer fem og i Champions League blev det blot til en tredjeplads i gruppespillet.

Derfor spiller Barcelona i februar to kampe mod Napoli i Europa Leagues slutspil.