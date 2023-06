Officielt: Karim Benzema skifter til Al Ittihad

Fremtiden er endelig på plads for den franske fodboldstjerne Karim Benzema.

I de kommende tre år skal han spille for Al Ittihad i Saudi-Arabien. Det meddeler mesterklubben tirsdag.

35-årige Benzema har været sat i forbindelse med klubben i flere måneder, og rygterne tiltog kun, da han i sidste uge meddelte, at han ville forlade Real Madrid i løbet af sommeren efter at have repræsenteret klubben i 14 sæsoner.

Sportsligt får angriberen næppe meget ud af opholdet i Saudi-Arabien, men en i forvejen tyk bankbog bliver formentlig endnu mere velpolstret. Inklusive sponsoraftaler scorer Benzema angiveligt et sted mellem 100-200 millioner euro om året.

I Saudi-Arabien skal han konkurrere med sin tidligere holdkammerat Cristiano Ronaldo, der repræsenterer Al Nassr FC, som blev nummer to i ligaen efter Benzemas nye klub.

Annonce:

Karim Benzema blev kåret til verdens bedste fodboldspiller i 2022, efter at han var en central figur i at føre Real Madrid frem til både mesterskabet og Champions League-titlen.

I alt vandt han fem Champions League-titler, fire mesterskaber og tre pokaltitler med Real Madrid samt en række sekundære trofæer. Tidligere i karrieren havde han andel i fire franske mesterskaber med Lyon.

Han er fire gange kåret til årets spiller i Frankrig, men landsholdskarrieren har været broget. Han blev ikke udtaget til VM i 2010, 2018 og 2022.

I førstnævnte tilfælde blev han ikke fundet god nok. Da Frankrig vandt VM-guld i 2018, var Benzema fraværende, fordi han var involveret i en betændt sag om pengeafpresning af landsholdskollegaen Mathieu Valbuena, der medvirkede i en sexvideo, som Benzema og fire andre var i besiddelse af.

Benzema missede sidste års VM i Qatar på grund af en skade.

Han indstillede landsholdskarrieren i 2022, efter at Frankrig havde tabt VM-finalen til Argentina. Han nåede at spille 97 landskampe over en periode på 15 år.