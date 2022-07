Officielt: Lewandowski skifter til FC Barcelona

Endelig skete der noget.

Efter et lang tovtrækkeri mellem Robert Lewandowski og Bayern München har polakken nu endelig fået vristet sig fri og skifter til de spanske giganter FC Barcelona.

Lewandowski mangler blot lægetjekket og den endelige underskrift. Det skriver FC Barcelona på sin hjemmeside.

Den 33-årige polak skriver under på en fireårig kontrakt med 'Blaugrana' og kommer til at koste i omegnen af 50 millioner euro, svarende til godt 372 millioner kroner, hvis man skal tro på den garvede transferjournalist Fabrizio Romano.

Ulykkelig slutning

Den sidste tid for Robert Lewandowski i Bayern München var ikke nogen kærlighedshistorie, der vil blive husket for meget godt.

Polakken var yderst utilfreds over, at de tyske mestre ikke var kommet med et kontrakttilbud, der behagede deres topscorer, og Lewandowski gjorde det derfor soleklart, at han ville væk - og det skulle være nu.

- Min tid i Bayern er slut. Efter det, der er sket de seneste måneder, er det usandsynligt, at jeg fortsætter min karriere i klubben. Jeg håber ikke, de tvinger mig til at blive, bare fordi de kan, sagde polakken tidligere på sommeren.

- Jeg forlader klubben, fordi jeg vil have flere følelser i mit liv. De ville ikke lytte til mig før til sidst. Der er noget inden i mig, som er forsvundet.

Lewandowski nåede at spille 375 kampe for Bayern München med hele 344 mål til følge.