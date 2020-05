Officielt: Primera Division genstarter 11. juni

Nu ligger det fast.

Den bedste spanske fodboldrække, Primera Division, starter op igen torsdag 11. juni med derbyet mellem Sevilla og Betis, der har hjemme i samme by.

Det bekræfter det spanske sportsministerium (CSD) ifølge Reuters.

Dermed har alle de største europæiske ligaer fået sat dato på deres genstart, efter at Premier League i England og Serie A i Italien torsdag satte sig for at starte henholdsvis 17. og 20. juni. Den tyske Bundesliga begyndte igen forrige weekend.

Efter planen vil sæsonen i Primera Division blive færdigspillet i weekenden 18.-19. juli. Det kan dog ændre sig, afhængig af hvordan coronapandemien udvikler sig, lyder det.

Primera Division luftede for nylig planer om genstart netop 11. juni med Sevilla-Betis, men det sidste grønne lys fra myndighederne manglede, før det hele var på plads. Det er altså sket nu.

Sidste gang, bolden rullede i Spanien, var 10. marts, hvor Eibar mødte Real Sociedad. Kort tid efter satte coronapandemien ligesom i stort set alle andre lande en stopper for al professionel sport.

Martin Braithwaite og FC Barcelona topper tabellen inden genstarten med 58 point, to mere end Real Madrid på andenpladsen. Sevilla og Real Sociedad fuldender top-4.

I bunden af rækken kæmper især Mallorca, Leganes og Espanyol for overlevelse. De tre klubber ligger under nedrykningsstregen.

Alle klubber mangler at spille 11 kampe.

