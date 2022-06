Officielt: Real Madrid bekræfter kæmpehandel

Real Madrid fik ikke fingrene i Kylian Mbappé, der valgte at blive i Paris Saint-Germain, men nu har den spanske storklub hentet en anden franskmand.

Efter længere tids intense rygter har årets Champions League-vindere således købt midtbanespilleren Aurelien Tchouameni, der kommer til fra AS Monaco.

Det bekræfter Real Madrid på deres hjemmeside.

Den blot 22-årige stjerne menes ifølge flere spanske medier at koste Real Madrid 600 millioner kroner, mens der også skulle være skrevet en række bonusordninger ind, der kan sikre AS Monaco yderligere 150 millioner kroner.

Kun købene af Gareth Bale, Cristiano Ronaldo og Eden Hazard har været dyrere.

Tidligere har Paris Saint-Germain også været meldt interesseret i den defensive midtbanespiller, men det var altså Carlo Ancelotti og co., der i sidste ende sikrede sig underskriften.

Aurelien Tchouameni har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til 2028, og dermed har man også fremtidssikret noget af midtbanen, der de seneste mange sæsoner har bestået af Casemiro, Luka Modric og Toni Kroos.

Den unge midtbanespiller har været yderst velspillende for AS Monaco, hvor han har spillet de seneste to sæsoner. Forinden spillede han for Bordeaux.

Tchouameni fik debut på det franske landshold sidste år og er i alt noteret for ni landskamoe. En af dem var nederlaget til Danmark i Nations League i sidste uge. Siden har han også været i kamp mod Kroatien og Østrig.

Frem mod den kommende sæson har Real Madrid allerede sikret sig den tyske midtstopper Antonio Rüdiger, der kommer til fra Chelsea.



