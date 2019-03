Officielt: Real Madrid fyrer træner og hyrer Zidane

Zinedine Zidane er sensationelt tilbage som cheftræner i den klub, han lige så sensationelt sagde op i for ti måneder siden.

Real Madrid har netop bekræftet, at Zinedine Zidane overtager roret i den kriseramte storklub, og at Santiago Solari er færdig som cheftræner efter en forfærdelig periode med exit i både Champions League og Copa del Rey.

Franskmanden får en kontrakt, der gælder frem til juni 2022, og det fremgår også af klubbens hjemmeside, at han officielt præsenteres ved et pressemøde klokken 20 mandag aften.

Samtidig takker man Solari for det arbejde, han har udført de seneste fire måneder.

- Real Madrids bestyrelse har på et møde mandag 11. marts besluttet at ophæve Santiago Solaris kontrakt som cheftræner for førsteholdet. Real Madrid sætter pris på det arbejde, Santiago Solari har udført, og den dedikation og loyalitet han altid har vist.

- Bestyrelsen har også indgået en aftale om at ansætte Zinedine Zidane som ny træner for Real Madrid med øjeblikkelig virkning for resten af sæsonen og de næste tre indtil 30. juni 2022, lyder det i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at man glæder sig over ansættelsen.

- Real Madrids historie og Zidane går hånd i hånd. På mindre end tre sæsoner nåede han en milepæl, som ingen tidligere havde gjort, da han blev den første træner i historien til at vinde tre Champions League-trofæer i træk, lyder de rosende ord blandt andet.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Rygterne har svirret det meste af mandag eftermiddag, blandt andet efter at Real Madrids direktør, Emilio Butragueno, afviste at kommentere, om Solari ville være i trænersædet mod Celta Vigo lørdag.

Ifølge Marca sagde Solari allerede farvel til spillerne og staben i løbet af eftermiddagen, da han var orienteret om fyringen.

Samme avis skriver, at det blot krævede to telefonopkald fra Real Madrids præsident, Florentino Perez, at overbevise Zinedine Zidane om at vende tilbage til jobbet.

Stoppede for ti måneder siden

Det er blot ti måneder siden, Zidane selv sagde stop i kongeklubben efter at have ført dem til tre Champions League-trofæer på stribe.

Dengang lød franskmandens forklaring, at der var brug for ændringer og nye metoder. Dengang var det en rystet præsident Florentino Perez, der kommenterede Zidanes afgang.

- Det her er en fuldstændig uventet beslutning, og i dag er en trist dag for mig og for alle, der arbejder for denne klub

- Når han har truffet en beslutning, må vi acceptere den. Jeg prøvede at tale ham fra det, men jeg ved, hvordan det er. Han ved, han har al vores kærlighed og opbakning, lød det.

Siden da er det kun gået en vej for Real Madrid: Ned. Først blev Julen Lopetegui fyret i november efter en dårlig start som cheftræner og erstattet af klubmanden Santiago Solari.

En frygtelig uge med to nederlag til Barcelona på hjemmebane og exit til Ajax i Champions League blev dog trods alt for meget for præsident Florentino Perez - også selvom man vandt 4-1 på udebane mod Valladolid søndag aften.

Zinedine Zidanes første opgave på sidelinien bliver lørdag, når Real Madrid hjemme på Santiago Bernabeu tager imod Celta Vigo.

Fakta om Zinedine Zidane * Navn: Zinedine Zidane. * Alder: Født 23. juni 1972 (46 år). * Nationalitet: Fransk. * Karriere som fodboldspiller: Cannes, Bordeaux, Juventus og Real Madrid. * Landskampe/mål som spiller: 108/31. * Position på banen: Midtbane. * Karriere som træner: Assistenttræner i Real Madrid (2013-2014), træner for Real Madrids B-hold (2014-2016), cheftræner for Real Madrid (2016-2018 og 2019-). * Titler som træner: Champions League (2016, 2017, 2018). Spansk mester (2017). Spansk Super Cup (2017). Uefa Super Cup (2016, 2017. Er ikke afviklet for 2018 endnu). VM for klubhold (2016, 2017. Er ikke afviklet for 2018 endnu). * Udvalgte titler som spiller: Verdensmester med Frankrig i 1998, hvor han blandt andet scorede to mål i 3-0-finalesejren over Brasilien. Europamester med Frankrig i 2000. Champions League-vinder med Real Madrid i 2002. To gange italiensk mester med Juventus i 1997 og 1998. Spansk mester med Real Madrid i 2003. * En uforglemmelig afslutning på den aktive karriere: Zidane sluttede sin karriere på dramatisk vis, da han i VM-finalen i 2006 stangede italieneren Marco Materazzi i brystet. Zidane fik rødt kort, og Frankrig endte med at tabe finalen i en straffesparkskonkurrence. Zidane scorede i øvrigt inden sin udvisning et mål i 2006-finalen, men altså forgæves.

Se også: Nu taler Mourinho om Solskjær: - Utroligt

Se også: Planer afsløret: Sådan bliver kæmpe klub-VM

Syv gange Champions League tog røven på os