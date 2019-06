Officielt: Real Madrid henter angrebsstjerne

Real Madrid har trængt til frisk blod den seneste tid, og nu får de mere at skyde med i det offensive spil.

21-årige Luka Jović, som har scoret 17 gange i Bundesligaen for Eintracht Frankfurt, skifter til Los Blancos på en seks-årig aftale.

Skiftet er bekræftet af begge klubber, og kun lægetjekket mangler.

Der Abgang von Luka Jovic ist fix. Der Torjäger wechselt zu @realmadrid und wird bei den Königlichen einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. #SGEhttps://t.co/KFZj2dCcnv — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 4, 2019

Den 21-årige angriber har henrykket mange fodboldfans. Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix

Real Madrid har brug for hans mål. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Klubberne har aftalt at holde prisen hemmelig, men de første meldinger har gået på, at Real Madrid betaler omkring 450 millioner for ham, hvoraf cirka 90 går til serberens tidligere klub Benfica.

På tværs af alle turneringer har han scoret 27 mål i 48 kampe i sæsonen for Frankfurt.

Real Madrid har i den grad brug for folk med mål i støvlerne. I sidste sæson nettede de kun 63 gange i La Liga, hvilket var deres dårligste målhøst siden 1999/2000-sæsonen.

