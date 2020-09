Officielt: Storklub henter Suárez

Ekstra Bladet har sikret sig rettighederne til Bodø/Glimts Europa League-møde med AC Milan. Med Ekstra Bladet+ kan du se kampen fra San Siro torsdag aften.

Den uruguayanske fodboldspiller Luis Suarez skifter fra FC Barcelona til Atlético Madrid, efter at de to klubber er nået frem til en aftale.

Det oplyser den catalanske storklub i en meddelelse på sin hjemmeside kort før midnat natten til torsdag.

Atlético Madrid står til at betale Barcelona seks millioner euro via bonusser som en del af handlen, oplyser klubben. Det svarer til knap 45 millioner kroner.

33-årige Suarez har været en af de absolutte stjerner i Barcelona-angrebet igennem seks sæsoner.

13 titler og 198 mål

Her har han scoret 198 mål og været med til at vinde 13 titler, skriver Barcelona i meddelelsen.

Suarez har ifølge nyhedsbureauet Reuters skrevet under på en toårig aftale med Atlético.

I Madrid-klubbens angreb skal Suarez udgøre en erstatning for spanieren Álvaro Morata, der er blevet lånt ud til Juventus.

Uruguayaneren var tilsyneladende ikke længere med i planerne hos den nye Barca-træner, Ronald Koeman, som virker opsat på at få gennemført et generationsskifte og få ryddet ud i truppen.

Således sendte han tirsdag 33-årige Arturo Vidal til Inter.

Handlen mellem Barcelona og Atletico kommer på et tidspunkt, hvor den catalanske storklub i øvrigt har været præget af uro.

Det hele kulminerede, da Lionel Messi for nylig formelt kom med et ønske om at forlade klubben.

Forfalsket test

Den argentinske stjerne besluttede sig senere for at blive, da det stod klart, at Barcelona ikke ville lade Messi tage afsted, men sendte samtidig voldsom kritik i retning af præsident Josep Maria Bartomeu, der har siddet på posten siden 2014.

Suarez har den seneste tid også været sat i forbindelse med italienske Juventus og tog ifølge nyhedsbureauet Reuters en italiensk sprogtest i et forsøg på at få et EU-pas.

Det kunne have givet Suarez mulighed for at spille for italienerne uden at tage en plads som ikke-europæisk spiller, da Juventus allerede har opbrugt sin kvote.

Italienske anklagere sagde dog tirsdag, at de havde bevis for, at sprogprøven var blevet forfalsket, skriver Reuters.

Det kan du læse mere om her: Se også: Anklage: Suárez snød med test

Udover at være kendt som en særdeles målfarlig herre vil mange fodboldfans nok huske Suarez for at have bidt italienske Giorgio Chiellini i skulderen under en landskamp ved VM i Brasilien i 2014.

