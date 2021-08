Officielt: Thomas Delaney skifter til Sevilla

Efter tre sæsoner i Dortmund skal den danske landsholdsstjerne spille for spanske Sevilla

En af landsholdets bærende kræfter kommer fremover til at spille i den bedste spanske række.

Thomas Delaney har skrevet under på en aftale med Sevilla.

Det bekræfter både Sevilla og Dortmund på Twitter.

Den andalusiske klub betaler seks millioner euro (næsten 45 millioner kroner) til Dortmund.

29-årige Delaney har blot spillet 17 minutter i de første to Bundesliga-kampe i sæsonen. Han bliver en del af et Sevilla-mandskab, der fører La Liga med seks point efter to runder.

Sevilla får glæde af den danske midtbanedynamo. Foto: Lars Poulsen

Den danske stjerne var med til at sende Sevilla ud af Champions League i forårets 1/8-finaler. I første kamp sad han ude, da han blev far , mens han spillede hele returopgøret.

Natten til onsdag lagde mediet ElDesmarque Sevilla FC en video op med midtbanespilleren, der var ankommet til det sydlige Spanien.

Sevilla spiller lørdag ude mod Elche, hvor det endnu er uvist, om danskeren er med.

Han får i første omgang blot få dage til at lære sine nye holdkammerater at kende, hvorefter han skal samles med landsholdet de kommende uger. Her venter tre VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel.

