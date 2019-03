Ond stemning i Barcelona-triumf

FC Barcelona har 12 points forspring ned til Real Madrid med 12 runder tilbage i Primera Division.

Det blev et faktum lørdag aften, da Barcelona hentede sin anden El Clasico-sejr på få dage i Madrid med en smal 1-0-sejr over Real.

Barcelona fortsatte dermed jagten på mesterskabet og har ti point ned til Atlético Madrid på andenpladsen, inden Atlético spiller søndag.

Sejren blev sikret i et intenst El Clasico, hvor spillet bølgede frem og tilbage, og hvor forskellen var, at Real ikke formåede at score.

Barcelona vandt onsdag 3-0 i Madrid over Real i returopgøret i semifinalen i pokalturneringen Copa del Rey.

Barcelona havde også 5-1-sejren med fra sæsonens første El Clasico i ligaen i oktober i fjor, og gæsterne slog til efter en lille halv time.

Sergi Roberto og Ivan Rakitic kombinerede i Reals venstre side, og det sendte Rakitic afsted mod gæsternes mål.

Sergio Ramos halsede efter, men han kunne ikke indhente kroaten, som løftede bolden over Real-keeper Thibaut Courtois og i mål til 1-0.

Real bed dog fra sig efter scoringen med offensive indslag, og unge Vinicius Junior var lige ved at komme til en stor mulighed efter forarbejde af Luka Modric.

I den anden ende var Lionel Messi ved at blive farlig efter en aflevering i dybden fra Rakitic, men Messi kunne akkurat ikke nå bolden, og kort efter sendte argentineren bolden langt over mål på et direkte frispark.

Luis Suarez forsøgte sig også i en hektisk første halvleg, der dog endte med Barcelona-føring.

Ramos og Messi i konfrontation i slutningen af første halvleg

Foto: Ritzau Scanpix

Real lagde offensivt ud i anden halvleg, og Karim Benzema misbrugte en enorm chance, men der blev fløjtet for offside efterfølgende.

Suarez var tæt på i den anden ende, men Courtois fik afværget.

Med 20 minutter igen var Barcelona stadig foran 1-0, og kampen gik ind i den afgørende fase, hvor Real skulle finde kræfter til en slutspurt.

Det var dog gæsternes Ousmane Dembélé, der var tæt på med en stor mulighed, men bolden sneg sig akkurat forbi mål, mens Suarez brokkede sig over en manglende aflevering.

Real sled for udligningen i den jævnbyrdige affære, men formåede ikke at score, og Barcelona udbyggede dermed føringen i ligaen.

Sevilla og Simon Kjær dummede sig gevaldigt ude mod bundholdet Huesca, som vandt 2-1 tidligere lørdag.

Hjemmeholdet kom foran 1-0 efter syv minutter, da Kjær og co. i forsvaret ikke fik dækket op.

Wissam Ben Yedder udlignede med seks minutter igen, men langt inde i tillægstiden fik Ezequiel Avila scoret til 2-1.

