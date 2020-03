Opgør med dansk træner - og 26 andre ting du ikke vidste om Braithwaite

1. Fovrfeld er stedet, hvor Martin Braithwaite voksede op. En forstad til Esbjerg, der ligger i den nordlige del af byen ud mod kysten meget tæt på stedet, hvor vartegnet ’Menneskene ved Havet’ skuer ud over Nordsøen.

2. Det karakteristiske store krøllede hår, som Martin Braithwaite løb rundt med i Superligaen, stammer fra faderen Keith, der kommer fra New York, men har rødder i Guyana i Sydamerika. Moderen er Heidi Christensen.

3. Anne-Laure Louis blev juni 2019 gift med Martin Braithwaite. Den mørkhårede franske skønhed mødte Martin Braithwaite efter skiftet til Toulouse i 2013. Sammen har de to sønnen Romeo, der er fire år. Ud over det har parret to børn fra Anne-Laures tidligere forhold.

Martin Braithwaites familie og hans agent. Foto: Tariq Mikkel Khan

4. Calvé-Perthes sygdommen sendte den seks-årige Martin Braithwaite i kørestol. Lårbenet blev angrebet og svækket af sygdommen, og gennem to år måtte han sidde i kørestol for at skåne hoften ’En dag kunne jeg pludselig ikke gå. Det føltes som om, jeg kun havde et ben,’ lød hans beskrivelse over for Jydske Vestkysten i 2010.

5. Kasper Christensen blev i efteråret fremhævet af Martin Braithwaite for sit frivillige arbejde i Sædding-Guldager, SGI. Kasper Christensen var træner for den kommende Barca-spiller, indtil han fyldte 14 år og rykkede til storebror, Esbjerg fB, lidt længere mod syd.

6. Samme Kasper Christensen var i øvrigt blandt gæsterne til Martin Braithwaite og Anne-Laaure Louis’ bryllup, der blev holdt på luksushotellet Atzaro på ferieøen Ibiza. Det tager i øvrigt omkring ni timer at sejle med færgen fra Barcelona til Ibiza. Efter brylluppet tog det nygifte par til Singapore.



Det var en meget stolt kone, der var med, da Braithwaite blev præsenteret. Foto: Tariq Mikkel Khan.

7. Som 15-årig blev Martin Braithwaite optaget på FC Midtjyllands akademi, og han flyttede til Ikast for at forfølge fodbolddrømmen. Det blev et kortvarigt ophold. Den unge dreng fik hjemve og flyttede efter mindre end et år retur til Esbjerg.

8. Martin Braithwaite har oprettet hjemmesiden martinbraithwaite.com, som var tænkt som et samlingssted for information om spillerens karriere. Der findes en meget personlig version af opvæksten og karrieren, men det er mindst fire år siden seneste opdatering.

9- FC Midtjylland-tiden bliver nævnt for et vigtigt element i Martin Braithwaites udvikling. Skader prægede perioden, men samtidig blev der forløst noget omkring hans hurtighed, som har gavnet siden.

10. I Esbjerg blev det den legendariske træner Ove Pedersen, der skulle indlemme Martin Braithwaite i livet som Superliga-spiller. Den unge spiller var meget alsidig og blev benyttet på mange forskellige pladser – eksempelvis på den centrale midtbane.

11. Martin Braithwaite debuterede på den største scene af dem alle i Superligaen. 4. oktober 2009 blev han sendt ind i Parken, da Esbjerg skulle jagte en udligning til 2-2 mod FC København. Ti minutter før tid afløste han Søren Rieks. Kampen blev i øvrigt første virkelige test for målmanden Lukas Hradecky, der kom ind, da Lars Winde blev udvist tidligt.

Braithwaite tilbage i 2013, da han spillede for Esbjerg. Foto: Claus Bonnerup

12. Det blev en svær introduktion til voksenlivet i fodbold. Esbjerg rykkede 2011 ned i 1. division efter den famøse 2-2 kamp i Randers FC kort før Martin Braithwaite fyldte 20 år, og på det tidspunkt havde han oplevet at blive buhet af hjemmepublikummet.

13. Ove Pedersen får ikke mange pæne ord med på vejen af Martin Braithwaite ’Han troede ikke på Martin,’ står der på spillerens hjemmeside, hvor Ove Pedersen beskrives som en gammeldags træner ’der nedbrød spillere mentalt, for at bygge dem op igen.’

14. I forsøget på at skole Martin Braithwaite til angriber indførte Esbjerg en model udtænkt af den tidligere Esbjerg-angriber Michael ’Mex’ Pedersen, hvor spillerne til træning skulle føre nøje regnskab over antallet af afslutninger og træfsikkerhed.



Braithwaite i aktion for Esbjerg. Foto: Claus Bonnerup

15. Ove Pedersen beskriver i dag Martin Braithwaite som en spiller, der virkede nervøs foran mål, men samtidig var han målrettet og ihærdig i sin træning i forsøget på at rette op på træfsikkerheden. Netop viljen til selvtræning for at forbedre sig fremhæver tidligere holdkammerater fra Esbjerg i dag.

16. I en vinterpause valgte Martin Braithwaite at bruge sin tid i USA sammen med en nær ven af familien, Will Shields, der er dansk gift. Will Shields havde en storslået NFL-karriere som offensiv guard i Kansas City Chiefs og blev i 2015 blev optaget i Hall of Fame. I stedet for ferie gennemgik Martin Braithwaite en udmattende træningslejr i Will Shields center Inside 68.

17. Angriberen Njogu Demba-Nyrén delte lejlighed med den unge Martin Braithwaite i det centrale Esbjerg. To unge gutter med masser af reggae og dancehall i blodet og en yderst afslappet holdning til tilværelsen.

18. I 1. division kom den unge Martin Braithwaite mere til sin ret, og det første mål i Danmarksturneringen faldt 16. oktober 2011 på udebane i Hobro, hvor den nu 20-årige Martin Braithwaite udlignede Hobros tidlige føring på vej mod en 2-1 sejr. Esbjerg vandt 1. division suverænt

19. Efter oprykningen til Superligaen fortsatte Martin Braithwaite sin fremgang, og det var i særdeleshed hans fortjeneste, da det unge oprykkerhold begyndte at bide fra sig i landets bedste række. Fire mål i to kampe mod AaB og OB midt i september 2012 blev det endelige gennembrud. Det første mål med hælen mod AaB kan mange vestjyske fans stadig huske.



Martin Braithwaite i aktion ved EM kval i 2015. Foto: Lars Poulsen

20. Den målstime sikrede i øvrigt Martin Braithwaite indkaldelse til U21-landsholdet fra landstræner Morten Wieghorst til playoffkampene mod Spanien. Wieghorst havde i EM-kvalifikationen ikke set noget i Martin Braithwaite, men havde satset på Nicklas Helenius, Emil Larsen og Nicolai Jørgensen som sine foretrukne angrebskort.

21. EM-drømmen kiksede noget så eftertrykkeligt med U21-holdet, men Martin Braithwaite buldrede afsted med Esbjerg. Han var overdådig i pokalsemifinalen mod Brøndby april 2013, hvor han drømmeflugtede 1-1 målet ind med ti minutter igen. I forlængelsen scorede han først til 2-1 og stod siden bag oplægget til 3-1, så Esbjerg kom i pokalfinalen.

22. I pokalfinalen 2013 var Martin Braithwaite atter i centrum med oplægget til Youssef Toutouhs sejrstræffer. Kort tid efter kaldte Morten Olsen og 5. juni 2013 blev Martin Braithwaite landsholdsspiller mod Georgien i Parken.

23. Omkring pokalfinalen udtrykte Martin Braitwaite stor beundring for Lionel Messi og Cristiano Ronaldo i et interview med BT. ’En af mine helt store idoler er Ronaldinho. Ham ser jeg meget op til, den måde han kunne spille og nyde det samtidig. Men den største over alle er den brasilianske Ronaldo. Hans teknik, boldberøring, hans mål.’



Braithwaite er stor fan af Ronaldo. Foto: Lars Poulsen

24. Real Madrid har Martin Braithwaite flere gange udpeget som sit favorithold, når han i sine unge år blev spurgt til den slags.

25. Mens Martin Braithwaite i 2011 kæmpede for sit gennembrud i 1. division skrev han nogle fremtidsdrømme ned i en notesbog. I bogen noterede han klubnavnet Toulouse. Midt i august 2013 blev det virkelighed. Toulouse købte Martin Braithwaite for 15 mio. kr. i Esbjerg samtidig med, at han scorede sit første landskampmål mod Polen.

26. Kort efter sin ankomst til Toulouse mødte han Anne-Laure Louis i forbindelse med et tv-indslag. De to havde ikke været sammen længe før de ventede barn. Romeo blev født 17. april 2015. Dagen efter – uden at have sovet om natten – spillede Martin Braithwaite ude mod Lorient – og scorede sejrsmålet til 1-0.

27. Anne-Laure Louis postede i øvrigt lige før jul et foto med Martin Braithwaite på Instagram, hvor hun takkede julemanden for gaverne, men hun havde allerede fået sit største ønske opfyldt. Parret er atter gravide og skal have deres andet barn i 2020.



Jubler over Braithwaite: - Ren Fætter Højben



Braithwaites Instagram går amok



Se også: Braithwaites kone: - Blev skuffet