Opkald efterlod dem i chok: Nu er det officielt

Et helt særligt opkald har stjålet overskrifterne i de største spanske sportsaviser disse dage.

Telefonforbindelsen mellem Madrid og norske Drammen fandt angiveligt sted tirsdag, hvor Zinedine Zidane var i den ene ende og Martin Ødegaard i den anden.

Budskabet fra Real Madrid-manageren var ikke til at misforstå: De spanske mestre ville have den norske landsholdsspiller hjem - efter et enkelt år som lejesvend i Baskerlandet.

Det til trods for, at den oprindelige plan var, at han skulle være udlejet i to sæsoner i San Sebastian.

Siden er det gået stærkt. Onsdag smækkede både AS og Mundo Deportivo den 21-årige kreatør, der i øjeblikket ferierer i hjemlandet, på forsiden.

AS skrev 'Refuerzo de lujo' (luksus forstærkning) med reference til Real Madrid, mens ordene i Mundo Deportivo lød 'Agur Martintxo' (farvel, Martin) adresseret til Real Sociedad.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sidstnævnte medie konkluderede sågar, at Real Sociedad var i chok over meldingen fra hovedstaden.

Men den var god nok. Og onsdag aften måtte man fra det nordlige Spanien så officielt bringe nyheden på klubbens hjemmeside. Ødegaard vender hjem til Real Madrid.

Det sker med en takketale, der ikke efterlader spor af tvivl om, hvilken indflydelse nordmanden har haft under tiden i Sociedad.

- Det er svært at blive elsket så meget i så kort tid, men Martin Ødegaard har evnet det. Midtbanespilleren vender retur til Real Madrid, men vi vil aldrig glemme alt, hvad vi har nydt med ham i denne uforglemmelige sæson, skriver Real Sociead.

Klubben fra Baskerlandet havde længe kurs mod en placering i top 4 og Champions League-kvalifikation, men måtte nøjes med 6. pladsen og en entré til Europa League.

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte

Watt svinger kniven: - Gør helt ondt

Se også: Rystet over PSG-stjerner: De fester som gale