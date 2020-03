Opråb i Spanien: Aflys det hele!

Spillerne i Spaniens bedste fodboldrække kommer muligvis ikke på banen igen lige foreløbig.

Spillernes fagforening, Spaniens Spillerforening (AFE), skriver på sin hjemmeside tirsdag aften, at man ønsker alle kampe udskudt.

Det sker samme dag, som La Liga har besluttet at spille de kommende to runder i La Liga spilles uden tilskuere. Det er besluttet for at forhindre spredningen af coronavirus.

- Vi anmoder om, at alle kampe i alle ligaer uanset niveau og køn bliver suspenderet. Det har vi anmodet om ved udelukkende at tænke på fodboldspillerne, som vi repræsenterer.

- Risikoen for at blive smittet undgås ikke kun ved at udelukke tilskuere, skriver AFE blandt andet.

Spillerforeningen tilføjer også, at triste omgivelser påvirker spillet på banen negativt.

Bliver anmodningen effektueret venter der altså en kamppause til Pione Sisto, Martin Braithwaite og de øvrige spillere i rækken. Den italienske Serie A holder pause frem til 3. april.

En opgørelse fra Johns Hopkins University, der hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde af coronavirus, viser mandag aften, at der er registreret 1646 smittetilfælde i Spanien. 35 af de smittede i landet er døde, mens 32 personer er erklæret virusfri efter at have været smittet.

