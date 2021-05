Opsigtsvækkende Real Madrid-melding

Super-agenten Mino Raiola mener, at Zlatan Ibrahimovic nu havde været på vej ind i sin 13. sæson for Real Madrid, hvis han havde taget et andet valg i 2009

39-årige Zlatan Ibrahimovic har spillet i både Milan, Paris SG, Manchester United, LA Galaxy og Milan igen, siden han i 2010 forlod FC Barcelona efter blot en enkelt sæson.

Men så flakkende havde karrieren ikke behøvet være, hvis han havde valgt anderledes, da han i 2009 søgte væk fra Inter. Det mener hans agent Mino Raiola.

- Hvis han var rejst til Real Madrid i stedet for Barcelona, så havde han stadig spillet for klubben, siger Raiola til AS i et længere interview.

- Zlatan er ikke bygget til en filosofi, men er bygget op om styrken ved at være en stor spiller - præcis som Benzema, Cristiano, Di Stefano eller Puskas.

- De fungerer alle på rent talent, mens Barcelona mere handler om en filosofi og en idé om, hvordan man spiller.

- Real Madrid lod Cristiano gå, men Barcelona lod ikke Messi gå, fordi han er grundlæggende for deres filosofi, lyder det fra Raiola.

Raiola forklarer, at han fra starten var modstander af at sende svenskeren til Barcelona, men spilleren ønskede selv skiftet og lærte ifølge agenten mere om sig selv på disse seks måneder end i store dele af det øvrige liv.

Zlatan og Messi hyggede sig ellers meget godt i Barcelona i 2009, men svenskeren fandt sig aldrig helt til rette som andenviolin. Fotos: GUSTAU NACARINO/Manu Fernendez/Ritzau Scanpix

39-årige Zlatan Ibrahimovic spiller nu for Milan og har netop forlænget kontrakten med klubben også for næste sæson.

Og i Real Madrid spiller franske Karim Benzema i angrebet, som han har gjort siden 2009, hvor Real Madrid fandt sammen med franskmanden fra Lyon, da Zlatan valgte de catalanske rivaler.

