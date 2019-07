Optrapper krig: - Han nægtede

Real Madrids træner, Zinedine Zidane, anklager mandag nat klubbens walisiske kantspiller, Gareth Bale, for at nægte at spille mod Bayern München i en træningskamp natten til søndag.

Det siger den franske træner forud for den kommende træningskamp mod Arsenal, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er meget vigtigt at sige, at Gareth (Bale, red.) ikke spillede, da han ikke ville, siger Zidane.

Zidane sagde ellers efter kampen mod Bayern, som Real Madrid tabte 1-3, at Bale ikke spillede, da den spanske klub var i færd med at sælge ham. Og det ville være bedst, hvis den walisiske stjerne fandt sig en ny klub.

Det fik Bales agent, Jonathan Barnett, til kalde Zidane for en skamplet.

Zidane siger til Reuters, at han ikke har været respektløs over for Bale.

- Først og fremmest har jeg ikke været respektløs over for nogen spiller. Dernæst sagde jeg, at det er klubben, der er i færd med at sælge ham, siger Zidane.

Forholdet mellem Zidane og Bale virker køligt. Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/Ritzau Scanpix

Real Madrid-træneren siger videre, at Gareth Bale vil træne med resten af truppen tirsdag.

Det kan da også blive svært at få Bale solgt.

Ifølge Sky Sports, der har en kilde meget tæt på waliseren, skal der nemlig noget ekstraordinært til, før waliseren vil smutte.

Kilden fortæller, at der skal et 'specielt og kæmpestort tilbud' på banen, før waliseren vil overveje at skifte. Kilden fortæller ligeledes, at det skal være et tilbud 'i omegnen af det, der vil gøre ham til verdens bedst betalte fodboldspiller'.

Tidligere har klubber som Tottenham og Manchester United været nævnt, men de skulle efter sigende have droppet interessen, og så ligner Kina det bedste bud.

Mandag kunne The Telegraph berette, at Gareth Bales fremtid kan ligge i Kina. Beijing Guoan har kassen og kan angiveligt honorere waliserens monstrøse ugeløn, der i Real Madrid lyder på fem millioner om ugen. Ifølge avisen har klubben gjort klart, at den er interesseret i at importere den 30-årige angriber.

Der er interesse fra andre kinesiske klubber, men Beijing Guoan er landets rigeste – og formentlig den eneste, der har de økonomiske muskler. Det haster så til gengæld også, fordi transfervinduet bliver smækket i allerede 31. juli. Ifølge Sky skulle også Jiangsu Suning vise interesse.

Zidane vendte selv tilbage til Real Madrid i marts og er gået i gang med at genopbygge truppen efter en skuffende sæson.

I den forbindelse er blandt andre den tidligere Chelsea-stjerne Eden Hazard blevet købt ind til Real Madrid.

