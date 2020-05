Overraskende ros: - Han er en stor spiller

Historien om Pione Sistos turbulente år fik tilføjet endnu et kapitel, da han som følge af coronavirussens udbrud i Spanien forlod Vigo og kørte hele vejen til Danmark, selv om han ikke havde fået lov af sin klub.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller blev af denne grund tildelt en historisk stor bøde, og da Celta Vigo fik lov til at genoptage træningen, var det først uden den danske kantspiller.

25-årige Sisto er nu tilbage i sin spanske klub, og her ligner det, at man har lagt problemerne bag sig. Cheftræner Óscar Garcia ønsker i hvert fald at fokusere på, hvad Sisto kan bidrage med i den resterende del af sæsonen.

- Klubben gav ham en økonomisk straf for det, han gjorde. Jeg har talt med ham, og han ved, at han ikke gjorde det rigtige. At han vendte for sent tilbage til træningen har hverken mig eller klubben straffet ham for. Det var af andre grunde, udtaler han til La Voz de Galicia og tilføjer:

- Lad os håbe, at han fysisk bliver klar til at kunne hjælpe os i disse sidste kampe.

Iago Aspas har de seneste sæsoner været den store stjerne i Celta. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Holdkammeraten Iago Aspas er omvendt helt sikker på, at Pione Sisto kan bidrage i kampen for at undgå nedrykning fra La Liga. Det siger han til avisen og tilføjer:

- Han er en stor spiller.

Celta Vigo har et enkelt point ned til Mallorca under nedrykningsstregen med 11 kampe tilbage af sæsonen.

