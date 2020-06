Overraskende skifte ulmer

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Pione Sisto har haft det svært i Celta Vigo, men nu kan den 25-årige dansker snart være på vej mod nye græsgange.

I hvert fald skriver den spanske journalist Alejandro Saez på sin blog, at Sisto kan være tæt på et skifte til den spanske klub Real Betis.

Pione Sisto har ellers ikke haft meget succes i det spanske, hvor han har været meget udskældt i medierne. Det er nemlig ikke mange måneder siden, at danskeren stjal overskrifterne, da han valgte at trodse Celta Vigos regler under coronapandemien og rejste hjem til Danmark i sin bil.

Det fik efterfølgende klubben til at reagere ved at give ham en straf, mens han også måtte træne alene, da der blev åbnet op for, at spillerne kunne træne sammen igen.

Pione Sistos kontrakt med Celta Vigo udløber næste sommer, og derfor forventes det, at Betis kan hente den 25-årige dansker til klubben for en forholdsvis billig sum penge. I øjeblikket er Sisto nemlig værdisat til 4,8 millioner euro (ca. 36 mio. kr.) ifølge Transfermarkt.

Ifølge Alejandro Saez er der dog ikke kommet noget konkret bud på bordet for Sisto, men Betis har angiveligt rettet blikket mod danskeren, da klubben ønsker at styrke offensiven frem mod den nye sæson.

Bænket

Pione Sisto fik spilletid i Celta Vigos seneste kamp i den spanske La Liga mod Villarreal, men den tidligere danske landsholdsspiller startede kampen fra bænken. Han fik dog efterfølgende hug for sit indhop, men han blev senere forsvaret af sin træner, Oscar Garcia.

- Vi tabte ikke på grund af Pione, og vi vandt ikke mod Sevilla på grund af Pione. Det var os alle, der vandt og tabte. Der er mange omstændigheder i forbindelse med situationen - vi formåede ikke at stoppe kontraangrebet, og der sker ting og sager i de sidste minutter, som ikke må ske, siger Oscar Garcia til Eldesmarque.com.

Pione Sisto har i denne sæson spillet 22 kampe i La Liga for Celta Vigo, mens det er blevet til to mål for danskeren.

Træt af spillerne: Stop det så!

Da det slog gnister i Midtjylland

Se også: Forsvarer udskældt Sisto

Se også: Kovending i Sisto-sag: - Ingen som ham