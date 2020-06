Overraskende udvikling i Barcelona

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Det gav genlyd i Frankrig, da der pludselig stod 'Braithwaite' og ikke 'Griezmann' på Quique Setiéns startopstilling.

Danskeren fik chancen fra start i storkampen mod ligaens tredjebedste mandskab, Sevilla, og i landet med den seneste VM-pokal tager man ikke let på den disposition.

Den franske sportsjournalisten Frédéric Hermel - som har et indgående kendskab til spansk fodbold, dog mest omkring Real Madrid - går så langt som at sige, at landsmanden Griezmann er uønsket i Barcelona.

- Griezmann er nu bag Braithwaite, lyder det yderligere fra en skuffet Hermel ifølge RMC.

- Jeg kan forstå, hvorfor han er på bænken, men jeg kan ikke forstå, at det tager 77 minutter, før han kommer ind, siger franske Julien Laurens på ESPN.

- Jeg kan ikke forstå Quique Setiéns taktik her.

Kampen var den sværeste af de tilbageværende kampe i Barcelonas La Liga-kalender, så det er et stort skulderklap til Martin Braithwaite at blive valgt til at starte.

Danskeren blev skiftet ud i anden halvleg, da træneren ville lave en taktisk ændring. Men der var en klar tanke bag Barcelonas startformation, og hvorfor det blev Braithwaite frem for Griezmann.

- Vi valgte Braithwaite på grund af hans fart. Vi overvejede også at skifte Ansu Fati ind. Det kunne have gået godt, men vi måtte træffe en beslutning. Sevilla er en kompliceret modstander, og har man for mange offensive spillere, så kan man blive svækket, lød det fra Setién.

Martin Braithwaite blev hentet uden for transfervinduet på grund af en særregel, der træder i kraft, hvis en spiller bliver langtidsskadet. Han har allerede overbevist, selvom han var lidt anonym mod Sevilla. Foto: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images

Efter Griezmanns optræden mod Leganés fortalte Setién også, at franksmanden var meget vigtig for dem og gjorde et godt stykke arbejde.

Kampene kommer tæt for tiden, og Barcelonas næste opgør er allerede tirsdag, hvor de tager mod Athletic Club fra Bilbao. Rivalerne fra Real Madrid kan søndag overtage føringen i La Primera Division ved at komme á point med Barcelona.

I Spanien afgøres pointlighed ved at se på indbyrdes opgør, og der har Madrid-klubben overtaget i denne sæson.

