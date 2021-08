Overraskende udvikling: Pilen peger på Braithwaite

Depay og Garcia endnu ikke sikre

Selvom Lionel Messi og dennes utroligt store løn er forsvundet i den forgangne uge, står FC Barcelona stadig og skal barbere i lønnen i den eksisterende trup, hvis de skal kunne gøre brug af nyindkøbte Sergio Agüero, Memphis Depay og Eric García.

Derfor arbejdes der på højtryk i storklubben for at reducere udgifter yderligere. Flere spanske medier - heriblandt Cadena SER, Sport og El Mundo Deportivo - beretter om forhandlinger med løntunge spillere som Gerard Piqué, Sergio Busquets og Jordi Alba.

Og det skal gå stærkt, hvis de skal kunne spille i sæsonpremieren. Senest lørdag skal de samlede udgifter til lønninger være reduceret.

- I klubben er der en forventning om, at der kommer en lønnedgang eller et salg for at få de nye spillere registreret. Sker der ingenting, kan Barcelona ikke registrere dem, siger journalisten Sique Rodriguez til radioprogrammet T'hi Jugues på Cadena SER.