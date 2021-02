Overrumplet af Laudrup: - Jeg led

Se semifinale-bragene i Copa del Rey. Kampene vises her (PLUS+).

40 landskampe for Spanien. To Champions League-finaler med Valencia. 16 år på topniveau i Spanien, Italien og England.

Gaizka Mendieta har ikke just et CV, der hænger på træerne, men mod Michael Laudrup følte han sig alligevel overmatchet i voldsom grad.

Hvordan var det at spille mod Michael Laudrup?

- Jeg vil ikke sige, at jeg spillede mod ham. Jeg led mod ham, siger Gaizka Mendieta til Ekstra Bladet med et smil på læben ved et online-event for danske medier arrangeret af La Liga.

- Jeg var højre back, så jeg spillede direkte overfor ham, og det er umuligt ikke at blive overrumplet af en spiller på det niveau, siger Valencia-legenden, der spillede mod Michael Laudrup, både da danskeren spillede for FC Barcelona og Real Madrid.

Hånende historie bag dette billede

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mendieta jubler efter en scoring i Champions League finalen i 2001. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Undervurderet og overset

Selvom mange danskere nok vil kalde Michael Laudrup den bedste fodboldspiller i landets historie, så mener Gaizka Mendieta, at 'Mister' godt kunne få mere ros ude i den store fodboldverden.

- Når man taler om de bedste spillere, så mener jeg, at Laudrup tit bliver overset. Han er helt klart en af de bedste, jeg har spillet mod. Desværre aldrig med.

- Jeg elskede den måde, han spillede på. Han var meget elegant og intelligent, siger Gaizka Mendieta.

Mendieta spillede fra 1993 til 2001 i Valencia, inden han skiftede til Lazio uden den store succes. Han vendte tilbage til det spanske i 2002 med et lejeophold i Barcelona, før han sluttede sin fodboldkarriere i Middlesbrough.

Bevæget Frimann: - Som Messi der forlader Barcelona

Real tager tre point