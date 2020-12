På ferie midt i sæsonen

Lionel Messi er ikke med i Barcelonas kamp mod Eibar.

Argentineren vender først tilbage til træning efter kampen, skriver FC Barcelona i et opslag på Twitter.

Avisen Mundo Deportivo skrev tidligere søndag, at Messi stadig holder ferie, og at offensivspilleren har fået lov af cheftræner Ronald Koeman til at vende tilbage efter La Liga-kampen.

De øvrige holdkammerater genoptog træningen søndag forud for tirsdagens hjemmekamp.

Barcelona er efter en svær start kommet ind i en fornuftig stime med tre sejre i fire ligakampe. Holdet ligger på femtepladsen i La Liga med 24 point for 14 kampe.

33-årige Messi har indtil videre bidraget med syv mål og tre oplæg i ligaen i indeværende sæson.

- Jeg gjorde det rigtige

Schmeichel overrasker: Vil ikke afvise klubskifte

Conte om Eriksen: Det var ikke mig

Superligaen Indefra: Populær AGF-profil mod exit

Det kan få vinduet til at eksplodere i Brøndby