På plads i nat: Dansk angriber klar for ny klub

Den danske landsholdsspiller i fodbold Martin Braithwaite har skrevet kontrakt med Leganés fra den bedste spanske liga.

Det oplyser hans hidtidige klub, Middlesbrough, samt Leganés i tweets ved midnatstid mellem onsdag og torsdag.

Ekstra Bladet var i foråret på besøg hjemme hos Martin Braithwaite, som du kan læse LIGE HER.

I foråret var Braithwaite udlejet til netop Leganés, hvor han scorede fem mål i 21 kampe ifølge transfermarkt.com.

Fire af målene faldt i ligakampe, mens det femte var i den spanske pokalturnering.

Hans første mål var mod Real Madrid. Senere scorede han også mod topklubberne Barcelona, Sevilla og Valencia.

- Hvilket gjorde ham en af C.D. Leganés' bedste spillere, skriver klubben, der lejede danskeren i januar, på sin hjemmeside.

Kontrakten med Leganés løber frem til 30. juni 2023. Der er ingen oplysninger om transfersummen.

Danskeren kom til Middlesbrough fra Toulouse i Frankrig i sommeren 2017. Han nåede at spille 40 kampe for den engelske klub fordelt på to sæsoner, hvor han ud over sit ophold i Leganes har været udlejet til Bordeaux.

I de 36 ligakampe, Braithwaite spillede for Middlesbrough i den næstbedste række, scorede han otte mål.

Braithwaite har spillet 33 landskampe for Danmark siden sin debut i 2013.

Han indledte karrieren hos Esbjerg. Efter fire år med en sejr i den danske pokalfinale som højdepunktet, skiftede han i august 2013 til Toulouse. I sin første sæson i Ligue 1 scorede han otte mål.

Braithwaites hidtil bedste sæsonhøst var i 2015/16, da det blev til 14 mål for Toulouse.

Se også: Klopp raser: Vil se handling nu

Beckham kom – det gjorde Ronaldo og Zidane ikke

Hjemme hos Braithwaite: Ronaldos hus var også ledigt