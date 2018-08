På rov i storklub: Barcelona overrasker med nyt stjerne-indkøb

Barcelona ser ud til at hente chilenske Arturo Vidal i Bayern München

En noget overraskende forstærkning kan være på vej til den spanske storklub Barcelona, skriver avisen El Mundo Deportivo.

Det drejer sig om den 31-årige Bayern München-spiller Arturo Vidal, som angiveligt er snublende nær et skifte til catalanerne. Vidal kommer til at koste 20 millioner euro (cirka 150 millioner danske kroner, red.), og han forventes at få en tre-årig kontrakt.

Den spanske aviser beretter, at forhandlingerne tog til i styrke, da Barcelona måtte opgive at få fat i Paris St. Germains stjernefrø Adrien Rabiot.

Vidal var egentlig blevet tilbudt til både Inter og AC Milan, men da Barcelona fandt ud af, at han var ledig på markedet, rykkede de hurtigt med træner Ernesto Valverdes velsignelse.

Handlen kan allerede blive officiel senere fredag, hvor de sidste forhandlinger ventes afsluttet. I øjeblikket drejer detaljerne sig om, hvor meget Vidal skal have i løn for at spille i klubben..

Chileneren er udset en rolle på midtbanen, hvor han skal afløse brasilianske Paulinho.

Vidal har spillet i Leverkusen og Juventus, inden han i 2015 skiftede til Bayern München. Og det er en ilter herre, man får sig i Barcelona.

Flere gange har midtbanespilleren været på kant med loven.

I 2015 kørte han galt i sin Ferrari under indflydelse af alkohol og fik senere frataget sit kørekort.

