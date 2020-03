Paradoks for Braithwaite: Fattigere i Barcelona

Martin Braithwaites skifte til Barcelona kan ende med at koste danskeren på den økonomiske front. Det kom mandag frem, at Barcelona spillerne er sat 70 procent ned i løn

Glæder var stor, da Martin Braithwaite tilbage i februar skiftede til FC Barcelona på en fire og et halvt år lang kontrakt.

Dengang forlød det fra spanske journalister, at den hurtige dansker ikke ville få en gigantisk lønstigning.

Spanske journalister anslog i forbindelse med præsentation, at der fremover ville tikke 15-22,5 millioner kroner om året uden bonusser ind på kontoen hos vestjyden.

Inden hans skifte til Barcelona spillede Martin Braithwaite i CD Leganés, hvor han ifølge spanske medier tjente mellem 12 og 14 millioner kroner om året.

Der var altså tale om en lønstigning, men en begrænset en af slagsen.

Går ned i løn

Mandag kom det frem, at alle spillerne i FC Barcelona på grund af coronakrisen er sat 70 procent ned i løn.

Det kommer som en konsekvens af, at La Liga som alle andre store europæiske ligaer er sat på pause på ubestemt tid.

Det får også betydning for Martin Braithwaite, der pludselig ikke kan se frem til en bugnende bankkonto efter sit skifte til Barcelona.

Derimod står danskeren lige nu til at være gået mere end 50% ned i løn hos den catalanske storklub, i forhold til da han spillede for nedrykningstruede Leganés.

Hvis hans løn i Barcelona ligger et sted midt imellem de spanske journalisters gætterier, vil hans nuværende løn være markant mindre, end den var i Leganés og fortsat ville være, hvis han var blevet.

Spillerne hos Leganés er nemlig ikke gået ned i løn. Ikke endnu i hvert fald.

Derfor havde Martin Braithwaite været bedre tjent økonomisk med at være blevet i Leganés, men det forventes naturligvis blot at være en midlertidig lønnedgang, som Barcelona-spillerne er gået med til.

Det var nok ikke en situation danskeren havde regnet med at stå i, efter sit skifte til en af de mest prominente fodboldklubber i verden.

Martin Braithwaite chokerede fodboldverden da han i februar skiftede til Barcelona fra nedrykningstruede Leganés. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Det handler om at stå sammen

Martin Braithwaite er dog ikke selv utilfreds over de mistede lønkroner.

- Det er fint nok. Der er konsekvenser for alle i den her periode, så det handler om at stå sammen. Og det har vi også indset, at vi skal gøre. Det er vigtigt for klubben, at vi gør det, så det kommer helt naturligt. Vi vil gøre alt for at hjælpe klubben, siger Martin Braithwaite i Go' Morgen Live på TV2 tirsdag morgen.

Danskeren har da også siden sit skifte til Barcelona erklæret klubben sin loyalitet og trofasthed.

Han har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at han vil gøre alt for at blive en succes i klubben og ikke blot den døgnflue, de fleste spanske medier har gjort ham til.

Messi bekræfter lønnedgang og sviner ledelsen til

Se også: Barça-boss tager til genmæle efter Messi-kritik

Se også: Wass fanget i Spanien: - Det er mentalt hårdt