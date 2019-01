Pinlige fodboldstjerner: Grotesk skuespil spottet af fans

På en brøkdel af et sekund faldt de simultant til jorden med en meters mellemrum og tog sig til maven, som var de blevet tampet ned af en sværvægter i topform.

Sergio Busquets og Jasper Cillesen havde ondt. Sådan så det ud, som de lå der i FC Barcelonas straffesparksfelt i forbindelse med en dødboldssituation mod Levante i Copa del Rey torsdag aften.

Meeeen ... så slemt stod det ikke til. Gudskelov, fristes man til at sige. De to stjerner lod bare som om.

De havde været i nærkontakt med en modstander, Chema, der bakkede ind i Cillesen - så det umiddelbart ud til. Den hollandske målmand knækkede sammen i voldsom smerte - så det umiddelbart ud til, mens Busquets ved siden af brød ud i samme reaktion.

Hvis ikke det var for deres næsten identiske stunt, der var så karikeret, at man græmmes, var det til at grine over.

Det gjorde Chema ikke. Ja, det var der ikke nogen, der gjorde. Levante-spilleren havde været i berøring med Cillesen. Men langsomme gengivelser af episoden filmet tæt på viste, at Cillesen trådte på Chemas fod, inden denne bakkede ind i ham.

Chema reagerede frustreret over målmandens teatralske fald på en måde, man har set så mange gange før fra spillere, der netop er blevet udsat for justitsmord af samme karakter fra andre pivringe skuespillere på banen. Og det illustrerede bare endnu tydeligere, hvad der var sket.

Du kan se episoden hos engelske The Sun her: Busquets og Cillesen spiller skuespil

Både Cillesen og Busquets kom dog også hurtigt på benene igen. Og syntes ikke at være varigt påvirkede. Men deres renomme er plettet.

Og fodboldfans verden over dirrer af raseri over deres tåbeligheder.

'Det er bare skamfuldt af Barcas Busquets og Cillesen', skrev en fodboldfan på Twitter, mens en anden sarkastisk tilføjede, at det er, hvad Hollywood går og savner.

'Hvad helvede var det for et double-fald fra Cillesen og Busquets? Patetisk par', skrev en anden.

Især Busquets' fald vækker minder om ... ja, efterhånden en stribe episoder de seneste mange sæsoner. Midtbanespilleren er fremragende og måske en af de vigtigste grunde til, at FC Barcelona er en magtfaktor på banen, men han er en djævel, når det kommer til skuespil på banen.

Det bedste eksempel er fortsat udvisningen til Thiago Motta i Champions League for snart ni år siden, hvor Busuqets efter en nærkamp, hvor han vitterligt blev ramt af Motta, faldt så dramatisk til jorden (og efterfølgende blev set kiggende ud mellem hænderne, der ellers dækkede ansigtet), at dommeren instinktivt troede, at Motta havde forsøgt at slå ham ihjel - og viste det røde kort til Inter-spilleren.

Philippe Coutinhos scoring kort før tid på straffespark gjorde, at FC Barcelona blot tabte kampen 2-1 og står med et nogenlunde udgangspunkt inden returkampen om en uge.

