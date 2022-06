Piqué og Shakira går fra hinanden

Verden er blevet et kendispar fattigere.

Den verdenskendte sangerinde Shakira og FC Barcelona-spilleren Gerard Piqué er ikke længere sammen.

Det bekræfter Shakiras kommunikationsbureau ifølge The Huffington Post.

'Vi er kede af at bekræfte, at vi går fra hinanden. Af hensyn til vores børns trivsel, som er vores højeste prioritet, beder vi alle om at respektere vores privatliv. Tak for jeres forståelse', lyder det i erklæringen.

35-årige Piqué og 45-årige Shakira har to børn sammen, og de har dannet par siden 2011, efter at de mødte hinanden under VM i 2010.

I erklæringen uddyber hun ikke, hvad årsagen til bruddet er.

I de spanske medier - herunder El Periodico - har der imidlertid floreret rygter om, at Shakira har afsløret sin mand i utroskab, hvorfor fodboldstjernen er flyttet fra familien.

Det var en historie, der blev rullet ud tidligere på ugen, og Shakira, der er kendt for flere store hits, skulle have rejst til Ibiza med parrets to sønner uden Piqué i løbet af maj.

Artiklen fortsætter under billedet..

De to stjerner mødte hinanden i 2010. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Colombianeren lavede i 2010 VM-slutrundens sang 'Waka Waka'. I musikvideoen var Piqué med.

I 2013 fødte hun sin første søn, Milan, og i 2015 sin anden søn, Sasha.

Gerard Piqué har spillet i FC Barcelona siden 2008 og vundet syv La Liga-titler, ligesom han har vundet Champions League tre gange med den catalanske klub.