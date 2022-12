Pludselig stod han der: Ronaldo træner i Real Madrid

Nicklas Bendtner fortæller her om festlighederne i landsholdslejren i sin tid på landsholdet, hvor man godt kunne få en øl eller to til slutrunder

Godt nok var det på en isoleret bane, men Cristiano Ronaldo har for en stund været tilbage på træningsanlægget i Real Madrid for at holde kroppen ved lige

Han var kongen af byen i ni år og har status som legende.

Onsdag vendte Ronaldo så tilbage til den klub, han har haft det meste af sin succes i.

Real Madrid.

Det skriver den velinformerede fodbold- og transferjournalist Fabrizio Romano.

Læs også: Ronaldos deroute: - Magien er væk

Den portugisiske superstjerne er vendt hjem fra Qatar, efter at VM drømmen blev slukket i kvartfinalen, da Marokko trak det længste strå.

Men madrilenerne skal ikke rejse sig op i ren spænding. For godt nok er Ronaldo tilbage i den spanske hovedstad, men det var blot for at træne let i et par timer på en seperat bane ved Real Madrids træningsanlæg, Valdebebas.

Ifølge redaktøren på mediet Revelo havde Ronaldo udnyttet sine gode forbindelser i kongeklubben, og han fik derfor lov til at benytte sig af faciliteterne. Intet tyder på, at der er forhandlinger.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: FABRIZIO BENSCH/Ritzau Scanpix

Annonce:

På under en måned er Cristiano Ronaldo gået fra at være fast spiller i Manchester United til at få ophævet sin kontrakt, og så blev han endda sat på bænken af den portugisiske landstræner.

Nu er han klubløs, og det hænger i høj grad sammen med det kontroversielle interview, han gav til tv-værten Piers Morgan, hvor han slagtede Manchester United og futtede sin egen butik af.